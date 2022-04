FIAB Ravenna celebra la Giornata della Terra con una cicloescursione al parco Millegocce di Alfonsine

Il 22 aprile è la data scelta dalle Nazioni Unite per celebrare la Giornata della Terra, il giorno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del Pianeta, la più grande manifestazione ambientale, il momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. FIAB da sempre attenta all’ambiente, da qualche anno ha scelto di valorizzare ulteriormente la propria vocazione ambientalista anche nel nome, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, perché la bicicletta e chi la sceglie sono amici dell’ambiente.

FIAB Ravenna celebrerà la Earth Day 2022 organizzando per sabato 23 aprile una cicloescursione al Parco Millegocce, un parco che si estende a poca distanza dal centro di Alfonsine: si tratta di una ex cassa di espansione del fiume, ricco di fauna e natura rigogliosa, anatre, oche selvatiche, un piccolo laghetto e un percorso perfetto per una bella passeggiata in natura.

L’evento è inserito tra gli eventi del portale internazionale www.earthday.org. Il punto di ritrovo per l’escursione è in Piazza San Francesco ma da questo sabato l’orario di partenza è anticipato alle 8:30 come di consueto con l’avvicinarsi della bella stagione.

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito www.fiabravenna.it.