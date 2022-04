Aprile, “LGBT+ History Month”. A Cervia proiezione gratuita del film “PRIDE”, il 28 aprile

Quest’anno si celebrerà per la prima volta anche in Italia nel mese di aprile l’LGBT+ History Month.

“Celebrare la storia LGBT+ è importante per ricordare la lotta a persecuzioni e discriminazioni, per fare un bilancio dei diritti ottenuti e da ottenere, per riconoscere e contrastare le disuguaglianze di oggi e per continuare a lottare per una società sempre più aperta e inclusiva.

Il Comune di Cervia, che aderisce alla Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere “READY”, attraverso l’Assessorato alle Pari opportunità, per far crescere la consapevolezza e la conoscenza della storia della comunità queer, specie nelle nuove generazioni, parteciperà all’iniziativa con la proiezione gratuita del film “PRIDE”.

L’evento si terrà giovedì 28 aprile 2022 alle ore 18.00, presso la Sala Multimediale della Biblioteca Comunale M. Goia, in via Circonvallazione Sacchetti n. 111 a Cervia.

Obbligo di green pass rafforzato e mascherina FFP2. Per informazioni Tel. 0544 979266.