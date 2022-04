Cervia. Il secondo weekend del Festival Internazionale dell’Aquilone

Il Festival Internazionale dell’Aquilone giunge al secondo fine settimana a Cervia. Sabato 30 aprile alle 14.30 si terrà “Bee the change! Artevento” in volo con le api. Professore e ricercatore presso il Dipartimento delle Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Torino, l’esperto di api Simone Tosi ci invita ad una riflessione sull’importanza dell’insetto impollinatore in relazione alla salvaguardia della biodiversità, mentre nel cielo volano le opere ideate dagli artisti ospiti proprio per celebrare l’operoso animaletto simbolo della 42esima edizione del festival Artevento.

Alle 15.15 Sky Gallery – focus su Tim Elverston e Ruth Whiting (USA) mentre, alle 16, Rokkaku Challenge – combattimento. Alle ore 16.45 Sport Kite Show Rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team. Alle ore 17.30 Team’Magini con i 20 migliori quattrocavisti d’Italia, il design delle vele curato da Maurizio Cenci su sviluppo di un progetto del campione di volo acrobatico Guido Maiocchi e il carisma della caposquadra Sara Rizzetto, presidentessa di Stack Italia, sono gli elementi vincenti del primo megateam bianco, rosso e verde, presentato in esclusiva per la prima volta al pubblico ad Artevento 2022. Infine alle 21.30 La Notte dei Miracoli spettacolo immersivo di arte eolica, musica e luci in riva al mare.

DOMENICA 1 MAGGIO

Ore 11.00 L’aquilone storico – Curatori della rassegna dedicata alla storia dell’aquilone e delle sue applicazioni in ambito scientifico e meteorologico, gli esperti Andrea Casalboni e Fausto Focaccia ci accompagnano alla scoperta della storia del volo, attraverso riproduzioni fedeli, decolli dal sapore pionieristico e affascinanti curiosità.

Ore 12.00 Il cacciatore di aquiloni Stafford Wallace (India)

Ore 15.00 Incontro promosso dal Gruppo Hera con l’entomologo narratore Gianumberto Accinelli.

Artevento festeggia il giorno dei lavoratori e l’ultimo pomeriggio dedicato all’arte e alla sostenibilità incontrando Gianumberto Accinelli e avventurandosi alla scoperta del mondo delle meraviglie vicinissimo ma quasi invisibile che l’entomologo contempla nei suoi preziosi progetti di eco-narrazione. Occasione dell’incontro, le api interpretate dagli artisti ospiti, accompagnano in volo le riflessioni dell’autore mentre ci addentriamo nel vivo dei colori, dei profumi e dei miracoli di un pianeta tutto da raccontare…

In occasione dell’incontro, come simbolo della salvaguardia del benessere del nostro ecosistema, HERA omaggerà i presenti di una scatolina di semi da piantare per un giardino fiorito e amico delle api (fino a esaurimento scorte).