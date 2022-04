Messa per i lavoratori il 1° Maggio a Marina di Ravenna

L’Arcidiocesi di Ravenna e Cervia celebrerà il 1° Maggio alle 18 una Messa in occasione della festività dei lavoratori a Marina di Ravenna, nella banchina in Via D’Alaggio.

La celebrazione sarà officiata dall’Arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, nel solco del cammino già tracciato di onorare la festa in un luogo fortemente rappresentativo del lavoro e dell’economia ravennate.

Il messaggio dei vescovi di quest’anno per la festività dei lavoratori è sul tema: “La vera ricchezza sono le persone: dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura, nutrita dalla Parola di Dio, che invita ad aprire il nostro cuore a chi nel lavoro vede messa a rischio la dignità e la propria vita”.

La diocesi ringrazia vivamente la Pro Loco di Marina di Ravenna che realizzerà l’organizzazione logistica per l’altare, per il pubblico e per l’accoglimento delle autorità.