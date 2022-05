A.N.P.I. Castel Bolognese: apre il bando per la selezione di una graphic novel dedicata all’eccidio di Villa Rossi

E’ aperto fino al 16 maggio il bando della Sezione A.N.P.I. “Livio Poletti” di Castel Bolognese per la selezione di una graphic novel (breve romanzo a fumetti) dedicata alla vicenda dell’eccidio di Villa Rossi (17 dicembre 1944).

Le opere dovranno essere fumetti inediti di non fiction, cioè opere che raccontino fatti reali con lo stile del romanzo grafico. Le vicende oggetto di illustrazione dovranno essere primariamente quelle relative all’eccidio di Villa Rossi, nonché a fatti, situazioni e accadimenti inerenti al secondo conflitto mondiale nel territorio di Castel Bolognese e più in generale in territorio romagnolo.

La versione definitiva dell’opera vincitrice dovrà essere prodotta in tempo utile per la sua stampa entro novembre 2022, con l’obiettivo di giungere a una presentazione pubblica il 17 dicembre 2022 (anniversario dell’eccidio di Villa Rossi). Tutti gli oneri di stampa del volume verranno sostenuti dal Comune di Castel Bolognese, che gestirà direttamente la realizzazione cartacea e la sua distribuzione a titolo gratuito alla popolazione di Castel Bolognese in numero di copie non inferiore a cento.

Tutte le informazioni e il testo completo del bando sono reperibili sul sito dell’ANPI di Castel Bolognese: anpicastelbolognese.altervista.org.