Due collaborazioni con AU.RA. Autoscuole Ravenna per il club di calcio giallorosso

Venerdì 6 maggio un convegno sull’educazione stradale; domenica 8 un richiamo all’iniziativa nell’intervallo della partita Ravenna-Progresso. All’interno di un articolata iniziativa di educazione stradale nei confronti delle giovani generazioni, che da ormai tre anni vede la collaborazione del Ravenna FC (con il coinvolgimento dei giovani del settore giovanile RFC Academy) e AU.RA. Autoscuole Ravenna (che tiene corsi di formazione sulla mobilità urbana, anche in relazione a mezzi nuovi come i monopattini elettrici), è in programma un doppio evento, nelle giornate di venerdì 6 e domenica 8 maggio.

Venerdì 6 alle 17.45, all’hotel Mattei, è in programma il convegno dal tema “Le nuove norme del codice della strada e la mobilità urbana: pedoni, ciclisti e monopattini elettrici, consapevolezza e conoscenza delle regole e delle peculiarità alla guida”.

Ecco il programma:

17.45

Saluti introduttivi e illustrazione dei progetti messi in atto da Ravenna FC col supporto formativo e tecnico di UNASCA e i docenti di AU.RA. Autoscuole Ravenna

Massimiliano Montaguti, Responsabile Progetto Ravenna FC

Yuri Gentilini, Presidente AU.RA. – segretario provinciale UNASCA

18.00

Le nuove norme sulla mobilità stradale e l’impatto sulle giovani generazioni e sulla società civile

Intervento di:

Andrea Onori, Responsabile nazionale mobilità sostenibile e consapevole UNASCA

18.30

Tavola rotonda

I giovani e la mobilità urbana: dalla bicicletta al motorino al monopattino, come cambiano abitudini e consapevolezze

Intervengono:

Mauro Sorbi, Presidente Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale Emilia-Romagna

Francesco Baldari, Motorizzazione Civile Bologna – Ravenna

Emilio Patella, Segretario nazionale UNASCA

Claudio Treggia, Direttore del Settore giovanile Ravenna FC

19.30

Conclusioni

Annagiulia Randi, assessore alla Mobilità del Comune di Ravenna

Domenica 8 maggio, alle 17.30, allo Stadio Benelli, in occasione della partita Ravenna FC – Progresso, nell’intervallo della partita, è prevista la consegna della maglia ufficiale di gara a bordo campo al Responsabile nazionale mobilità sostenibile e consapevole UNASCA, Andrea Onori, al Presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale Emilia-Romagna, Mauro Sorbi, ed al presidente di Au.Ra Autoscuole Ravenna, Yuri Gentilini.