Al Pavaglione di Lugo arriva “Svuotarmadio”, il progetto che dona nuova vita ai vestiti per aiutare chi ne ha bisogno

Sabato 7 maggio, dalle 8.00 alle 14.00, il Pavaglione di Lugo diventerà il luogo ideale per “Svuotarmadio, una nuova vita per i tuoi vestiti”. Si tratta della prima edizione di questa iniziativa, organizzata dal Rotaract di Lugo e patrocinata dal Comune di Lugo.

Partendo dalla consapevolezza che il settore della moda, in particolare quello del cosiddetto fast fashion, è un protagonista negativo nell’inquinamento e nella produzione di gas responsabili della creazione dell’effetto serra, questo appuntamento, spiegano gli organizzatori, vuole coinvolgere la cittadinanza in un progetto che doni nuova vita ai vestiti e aiuti chi ne ha bisogno.

Sarà quindi possibile donare vestiti di ogni tipo, accessori (cinture, cappelli, borse), scarpe… negli appositi “Banchetti di ricezione” che saranno allestiti quella mattina presso il Pavaglione. La destinazione degli indumenti donati seguirà la direzione delle “3 P” :

Persone: Caritas della provincia di Ravenna che li destinerà a chi ne ha bisogno

Pianeta: i vestiti in cattivo stato verranno venduti a Hera che si occuperà del riciclo certificato dei materiali. Il ricavato servirà a coprire le spese dell’intero progetto e, in caso di surplus, verrà donato alle Caritas della provincia. Tutto questo verrà rendicontato in modo trasparente.

Partner: i vestiti culturalmente idonei saranno destinati al celebre “Archivio Mazzini” mentre quelli tecnicamente adatti al recupero creativo saranno destinati al partner “Silent People”.

Per l’iniziativa è prevista un’importante adesione da parte degli studenti degli Istituti Superiori di Lugo, ovvero il Liceo ed il Polo Tecnico Professionale, reso possibile dalla grande sensibilità dei rispettivi Dirigenti scolastici sui temi in oggetto.

Lo scopo è sensibilizzare soprattutto i ragazzi su questi temi ma l’invito è esteso a tutti i cittadini desiderosi di contribuire all’iniziativa.