Bagnacavallo. UILA chiede rinnovo contratti di lavoro per lavoratori e imprese del settore agroalimentare

Il 10 maggio nei locali BBZOO Cafè a Villanova di Bagnacavallo si svolgerà il settimo congresso territoriale della UILA (Unione Italiana Lavori Agroalimentari) di Ravenna.

Presenti al congresso in presenza dopo due anni di stop causa pandemia Katia Baranowska (Segreteria UILA Ravenna), Carlo Sama (Segretario Generale UIL Ravenna), sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni e Sergio Modanesi (Segretario Generale UILA di Ravenna). Concluderà l’incontro Stefano Mantegazza (Segretario Generale Nazionale UILA).

UILA si pone come obiettivo quello di tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori eroso dall’eccessivo rincaro bollette, dall’inflazione crescente, dal caro benzina e dal costo maggiorato delle materie prime. UILA chiede di rinnovare i contratti di lavoro con aumenti salariali detassati sia per i lavoratori che per le imprese del settore agroalimentare.