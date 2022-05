L’attesa è finita: il Rione Verde ha svelato i volti e i nomi delle sue Dame le quali sfileranno nei cortei storici che precedono le giostre cavalleresche di giugno.

Valentina Resta (foto 1, a destra) sarà la Dama a cavallo nella sfilata del Palio del Niballo che si snoderà nel centro storico fino al campo di gara nel pomeriggio di domenica 26 giugno: impersonerà la giovane nubile, simbolo di nobiltà a illustrare la bellezza, la grazia e la leggiadria di Madonna Rundanina, descritta dalla cronaca dei tempi come la bellissima rampolla della Famiglia dei Conti Rondanini di Via Pascoli.

Quest’anno, che segna il ritorno alla normalità di eventi e date delle manifestazioni del Niballo-Palio di Faenza, il Rione di Porta Montanara ha proceduto a un’accurata selezione delle numerose candidate, non tutte di “estrazione rionale”: le scelte sono state effettuate dai componenti della Sala Costumi che non si sono limitati alla Dama del Palio che sfilerà a cavallo a fianco del Capo Rione.

Chiara Gramellini (foto 2) sarà infatti la Dama a cavallo nel corteo storico che precederà la giostra della “Bigorda d’Oro” in programma nella serata di sabato 11 giugno.

Terza Dama scelta per sfilare, ma a piedi, è la Castellana, ossia la Dama della Rocca nel corteo del Palio a fianco della figura di Mastro Giovanni della Casata dei Bertolazzi: la impersonerà Luana Cioni (foto 1, a sinistra).

Le tre Dame sono state presentate in assoluta anteprima al termine di una ricca cena medioevale che il Rione Verde ha organizzato negli storici locali attigui al chiostro di Santa Maria foris portam: l’originale esperienza tra piatti della tradizione e atmosfere antiche che “l’insigne hostaria del Maghinardo” ha approntato è risultata gradita ai numerosi convenuti e in particolare ad un folto gruppo di turisti senesi che avevano accettato di buon grado la proposta di un tour operator nazionale.

Il sabato del Rione Verde, seguito alla cerimonia della Donazione dei Ceri alla Beata Vergine delle Grazie, patrona di Faenza, è stato caratterizzato dalla presentazione nel Salone delle Bandiere di Palazzo Manfredi, sede del municipio, del progetto “Bimbi in Torneo” (foto 4).

Il lungo e accurato lavoro di ricerca per l’arricchimento del corteo della Bigorda d’Oro ha portato la Sala Costumi rionale coordinata da Gianluca Senzani e il professor Andrea Vitali, noto medievalista, a fare riemergere dal passato faentino i “bambini che giocano al Palio”. La base storica parte dal “pazzo”, personaggio che gioca con i bimbi, i quali sono sopra a un cavalluccio di cartapesta e sono dotati di lancia con in cima un frullino, come si può vedere anche in una pittura di anonimo risalente al 15esimo secolo (foto 5). La ricerca di Senzani ha portato a scoprire gli “animali fantastici”, ossia il delfino, il drago, la pantera e il leone; il progetto denominato “Bimbi in Torneo” vede poi l’impegno del MEM Studio d’Arte, che consiste nel costruire un carro su cui collocare un fantoccio del Niballo il quale viene “affrontato” dai bambini a cavallo di queste fiere.