Ex mercato coperto di Bagnacavallo: tre incontri per i giovani su cinema, televisione e disegno

Sono tre gli incontri dedicati ai giovani, al mondo del lavoro e alla creatività ancora in programma all’ex mercato coperto di via Baracca per il progetto “Markè – Il mercato delle idee di Bagnacavallo”.

Giovedì 12 maggio alle 18.30 si parlerà di produzione di contenuti per cinema e televisione con Giovanni Bagnari e Alessandro Bosi (l’incontro era inizialmente previsto per mercoledì 11 ed è stato posticipato per motivi organizzativi).

Mercoledì 18 maggio si converserà di disegno e illustrazione con Federica Carioli, autrice delle grafiche del progetto Markè, e Marta Besantini.

Mercoledì 25 maggio nella serata finale si racconterà l’evoluzione di mestieri già tradizionalmente presenti nel nostro territorio e che in questi anni hanno saputo rinnovarsi. A portare la loro esperienza saranno alcuni imprenditori e imprenditrici bagnacavallesi. L’incontro è promosso assieme a Confcommercio Ascom, Confesercenti, Cna e Confartigianato.

Questi ultimi tre incontri, sempre a ingresso libero, prenderanno avvio alle 18.30.

Fino alle 21 negli spazi dell’ex mercato coperto di via Baracca sarà inoltre in funzione un piccolo bar per condividere un aperitivo.

Per partecipare agli incontri è possibile iscriversi tramite Eventbrite al link www.eventbrite.it/cc/marke-il-mercato-delle-idee-216689

Il progetto, promosso dal Comune e dall’associazione Sonora Social Club, è finanziato nell’ambito del bando “Fermenti in Comune” promosso da Anci con il Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’ex mercato coperto è in via Baracca 8 a Bagnacavallo.

Per maggiori informazioni:

Facebook e Instagram @mercatocopertobagnacavallo

mercatocopertobagnacavallo@gmail.com

www.comune.bagnacavallo.ra.it