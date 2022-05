Giornate della cura familiare. Primo appuntamento giovedì 12 maggio a Cervia: muoversi per riconoscersi

Dopo due anni di restrizioni dovute all’epidemia, da maggio 2022 riprende il programma del Caregiver Day 2022 come previsto dalla legge regionale che riconosce le Giornate del caregiver familiare dedicate a coloro che si prendono cura di una persona non autosufficiente. Sono realizzate in Romagna e coordinate dall’Associazione Unione italiana Distrofia Muscolare-Sezione di Ravenna con il Coordinamento delle tre sezioni della Romagna, con la Consulta-Coordinamento Volontariato del Comune di Cervia e sono parte del Progetto Prendersi cura dei caregiver, sostegno e inclusione nelle disabilità.

Tra le collaborazioni l’Assessorato al Welfare e Servizi alla persona, Servizi sanitari, Volontariato – Comune di Cervia e l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi. Inoltre Associazione Diritti Anziani con Ravenna-APS e la Banca del Tempo di Cervia. Ma le collaborazioni sono anche nazionali e di tanti diversi enti visti i relatori e temi, tra queste la Fondazione Telethon con un seminario sulla ricerca così come è l’intervento sul Sistema dei Musei Toscani per Alzheimer, ma anche la Consulta Volontariato Comuni Bassa Romagna – Lugo, la Consulta delle Associazioni di Volontariato del Comune di Ravenna, Consulta Faentina Delle Associazioni Di Volontariato, Il Centro Aiuto alla Vita Carla Ronci, ISUR Rimini-Progetto OrientaMenti nella Cittadinanza, Rete Prendersi cura con i Caregiver, RETE AUSER RIMINI, FNP CISL Pensionati ROMAGNA, UIL Pensionati RAVENNA. Per maggio 2022 sono programmate tre iniziative:

Muoversi per riconoscersi – Esperienza di movimento danzato con il Metodo Hobart (IN PRESENZA – giovedì 12 maggio – ore 16:30 – presso la Casa del Volontariato di Cervia, Via Villafranca, 8/b)

Prendersi cura con la ricerca – Seconda edizione – “Dalla mappatura del DNA alle possibilità di cura” (ONLINE – martedì 17 maggio – ore 11:00 / 13:00 – Relatori, docenti in collegamento Zoom, studenti e pubblico su YuoTube alla pagina Uildm Romagna)

Stress e salute: aiutare il Caregiver familiare – Strumenti e metodologia per una comunità che si prende cura (ONLINE – martedì 31 maggio – ore 11:00 – Relatori in collegamento Zoom, Docenti e pubblico su YuoTube alla pagina Uildm Romagna).

Vedi link: https://youtube.com/channel/UCAXdDyz1goABE9LG-i2T9WQ / Per informazioni e per chi vorrà porre delle domande potrà farlo scrivendo a: iperomagna@gmail.com

Il primo appuntamento

Muoversi per riconoscersi – Esperienza di movimento danzato con il Metodo Hobart

Giovedì 12 maggio ore 16:30 a Cervia presso la Casa del Volontariato (Via Villafranca, 8/b)

Incontro-laboratorio in presenza – L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Diritti Anziani con Ravenna-APS e dalla Banca del Tempo di Cervia che danno così seguito al progetto sulle solitudini involontarie proponendo la partecipazione attiva a questa proposta. L’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi ne è organizzatrice per il ben essere delle persone accolte nei servizi e dei loro caregiver che saranno presenti. Il laboratorio esperienziale è il seguito della rpesentazione che se ne era fatta all’ultimo Caregiver Day.

Laboratorio Metodo Hobart – La comunicazione arriva prima se passa attraverso il corpo dice Gillian Hobart. L’incontro che proponiamo è un laboratorio esperienziale rivolto alle persone anziane. Si tratta di una esperienza fisica e mentale arricchente per circa 20 persone della durata di un’ora. La lezione propone una sequenza di movimenti, accessibili a tutti, accompagnata da scelte musicali specifiche per offrire ai partecipanti un’esperienza intima e di gruppo. Si lavora alla creazione di un clima di accoglienza e appartenenza, dove trovare un tempo e un luogo dedicati alla valorizzazione delle espressioni personali. Questa metodologia – nata nel contesto delle disabilità fisiche e mentali – si basa sul movimento danzato, una pratica per riconoscersi e riconoscere l’altro.

Condurranno: Claudio Gasparotto e Manuela Graziani

Introduzione:

Carlo Pantaleo, Formatore e Coordinatore progetti di Comunità, con i Caregiver e dei Caregiver Day

Loretta Lacchini, Vice Presidente dell’Associazione Diritti Anziani con Ravenna-APS e Coordinatrice della Banca del Tempo di Cervia

Fabiola Gardelli, Presidente ASP Ravenna Cervia Russi

Programma:

Saluti istituzionali e della Consulta-coordinamento del Volontariato

Brevi introduzioni e presentazione – Esperienza – Condivisione finale

Al termine apericena offerto dalle socie della Banca del Tempo.