Camminata della Solidarietà alla Base Aeronautica Militare di Pisignano

Dopo una pausa di ben 2 anni, dovuti alla pandemia del corona virus COVID 19, torna la 16^ edizione di una bella iniziativa di sport e solidarietà. Sabato 14 maggio, alle ore 16,00 partirà la Camminata della solidarietà, che si svolgerà interamente all’interno della base dell’Aeronautica Militare di Pisignano di Cervia, sede del 15° Stormo CSAR.

Le iscrizioni si potranno effettuare sul posto dalle ore 14,30 in poi. Per l’occasione verrà predisposta anche una mostra statica degli elicotteri da soccorso, veri gioielli operativi dello Stormo, con il quale vengono svolte, dal personale militare della base, le missioni di ricerca e soccorso a livello nazionale ed internazionale, sia a beneficio dei cittadini che per il recupero di personale militare in aree di operazioni.

Faranno altresì da cornice per la manifestazione i colori delle Ferrari della scuderia Red Passion Italy, che sfileranno nell’ambito dell’iniziativa, e le moto storiche del Moto Club PaoloTordi di Cesena. Inoltre sarà presente anche in questa edizione lo stuntman Roberto

Poggiali – Quad Evolution.

Il tutto si svolge sotto l’organizzazione della ASD Grama di Pisignano Cannuzzo e con la preziosa collaborazione del personale della base dell’aeronautica di Pisignano, dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana e con il patrocinio del Comune di

Cervia.

L’intero ricavato sarà donato come sempre all’Anffas di Cesena e all’associazione Cervia Buona, cui la cittadinanza ha sempre saputo dare un generoso e concreto segno di solidarietà.