Prima festa del Quartiere Borgo a Faenza

Le associazioni che fanno capo alla rete del Quartiere Borgo di Faenza hanno deciso di lanciare una Festa di Quartiere, organizzata per martedì 17 maggio, tra piazza Bologna, via Riccione e via Saviotti, con lo scopo di animare e coinvolgere tutto il quartiere e aprire spazi inediti di partecipazione per i tanti giovani e cittadini che lo frequentano.