A Bagnara di Romagna parte una due giorni con il “Maravaia! Market” tra arte e creatività

Artigiani e artisti, un’area «garden», cibo di strada, musica, set fotografico e truccabimbi: sabato 14 e domenica 15 maggio 2022 dalle 10.30 alle 21 il borgo medievale di Bagnara di Romagna si trasformerà nel «Maravaia! Market, il mercato che fa esclamare per la meraviglia».

Si tratta di un nuovo evento dedicato appunto all’arte, la creatività e all’artigianato e realizzato da Lookdesign in collaborazione con la Pro loco e il Comune di Bagnara di Romagna.

Sono previsti anche laboratori: dai lavori con la carta crespa ai trucchi per realizzare lo sciroppo di sambuco, dal riuso creativo alla realizzazione di un terrario, ci saranno appuntamenti tanto per gli adulti quanto per i bambini.

Per ulteriori informazioni, visitare le pagine Facebook e Instagram «MaravaiaMarket». Per prenotare i laboratori, contattare il 351 6619725 (posti limitati).