Cervia. Borse di Studio “Gino Pilandri”: la premiazione il 18 maggio alle 11

Sono 21 i ragazzi che hanno ottenuto la borsa di studio in memoria di Gino Pilandri anno 2021, istituite dall’Amministrazione comunale per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina.

La cerimonia è in programma il 18 maggio alle ore 11.00 in Teatro comunale a Cervia. L’iniziativa, che è alla sua sedicesima edizione, prevede il premio per tre categorie di studenti, residenti a Cervia, che abbiano conseguito il massimo dei voti: diplomati di scuole medie superiori, laureati, tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia.

Gli studenti diplomati borse di studio di 500 euro ciascuna :

Elisa Brunetti Relazioni internazionali Marketing ITC “Giovanni Agnelli” Cesenatico

Asia Comandini Scienze Umane ISIS “Leonardo Da Vinci” Cesenatico

Giulia D’Altri Liceo artistico Multimediale” Nevio Severini” Ravenna

Elisa Dallara Liceo Scientifico Scienze Applicate “Augusto Righi” Cesena

Marina De Luca Scienze Umane ISIS “Leonardo Da Vinci” Cesenatico

Sophia Fabbri Produzione e trasformazione dei prodotti Istituto Tecnico

“Garibaldi/Vinci” Cesena

Giorgia Fontana Liceo Classico “Vincenzo Monti” Cesena

Alice Foschi Liceo Scientifico Scienze Applicate “Augusto Righi” Cesena

Dylan Giovannini Liceo Scientifico Scienze Applicate “Augusto Righi” Cesena

Leonardo Gubellini Liceo Scientifico Scienze Applicate “Augusto Righi” Cesena

Lucia Lacchini Costruzione ambiente e territorio con opzioni tecnologie del legno

nelle costruzioni Istituto Tecnico “Garibaldi/Vinci” Cesena

Francesca Vittoria Rabiti Liceo Scientifico “Augusto Righi” Cesena

Anna Raimondi Liceo Scientifico “Enzo Ferrari” Cesenatico

Antonio Zedda Liceo Scientifico “Augusto Righi” Cesena

Gli studenti laureati borse di studio di 1.000 euro ciascuna :

Francesco Berti Laurea in Architettura Università di Bologna

Robert Lunca Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Bologna

Chiara Melchiorri Laurea in Medicina e Chirurgia Politecnica Delle Marche

Benedetta Mercuriali Laurea in Safety Assessment of Xenobiotics and biotechnological

Products Università di Milano

Lorenzo Mondani Laurea in Ingegneria e scienze informatiche Università di Bologna

Lorenzo Nanni Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Bologna

Per la tesi di laurea su argomento attinente alla città di Cervia borsa di studio di 2.000 euro:

Giulia Cennamo Laurea in Scenografia e Allestimenti degli spazi espositivi e museali Accademia di Belle Arti di Bologna con tesi di laurea dal titolo: “Mura e Mito: la città del sale”.