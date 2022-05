Dalla Sicilia con amore: cena siciliana al Circolo Aurora Osteria e Cultura

Dopo il successo della precedente cena siciliana del 2019 organizzata dalla condotta Slow Food di Ravenna, giovedì 19 maggio alle ore 20,30 Slow Food e Circolo Aurora (in Via Ghibuzza 12 a Ravenna) ripetono questa esperienza proponendo piatti della cultura gastronomica palermitana e trapanese. Una cucina autentica ancorata alle tradizioni di questa splendida isola, piatti che soddisfano il palato con ricette tramandate negli anni che utilizzano esclusivamente pesce fresco e prodotti del territorio, scelti con cura e rispetto della stagionalità.

In cucina Cristiano Amato archichef (architetto per professione, cuoco per passione) ci farà omaggio delle sue doti culinarie (dopo aver capito cosa lo rendeva veramente felice, a 40 anni ha studiato ed è diventato cuoco professionista). Cristiano è un cuoco attento e profondo conoscitore della materia prima della sua terra, mandato dalla Condotta in missione in Sicilia per reperire il meglio dei prodotti da usare in questa cena unica ed imperdibile.Dalla Sicilia con amore

Il costo della serata è 48,00 euro. I posti disponibili sono 30. Info e prenotazioni entro martedì 17 maggio al 335 375212 / 327 2061248

Ingresso riservato ai soci del Circolo AICS. Chi non fosse socio del Circolo Aurora può richiedere l’iscrizione la sera stessa.

Menù della serata

Aperitivo di benvenuto in giardino

Caponata

Panelle

Sarde a beccafico

In Osteria