Delegazione irlandese della città di Wexford incontra il sindaco di Lugo

Graditissima visita in Comune a Lugo della delegazione dell’amministrazione della città di Wexford, in Irlanda, che ha incontrato il sindaco Davide Ranalli con l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati e l’assessore alla Scuola Luigi Pezzi. La delegazione è a Lugo in questi giorni perché ha assistito alla riapertura del Teatro Rossini con il concerto di domenica 15 maggio.

Wexford è gemellata con Lugo dal 2013 ma il patto di fraternità tra le due città risale al 2000.

La delegazione era formata dal sindaco Garry Laffan, dalla consigliera Maura Bell, dal consigliere Leonard Kelly e dalla direttrice distrettuale del Wexford Borough Concil Angie Laffan. Con loro anche Elena Regnani dell’Associazione gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini”.

Durante l’incontro è avvenuto il tradizionale scambio di doni e gli amministratori si sono dati appuntamento per un nuovo incontro.