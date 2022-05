Aperte le iscrizioni a Estate in radio 2022, i laboratori di Radio Sonora per ragazzi e ragazze della Bassa Romagna

Sono aperte le iscrizioni a «Estate in radio 2022», i laboratori estivi organizzati dal Servizio Nuove generazioni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con Radio Sonora.

«Estate in radio» propone attività diversificate come il laboratorio radiofonico con lo scopo di introdurre i giovani al mondo della radio, un laboratorio di scrittura rap per scrivere testi che attraverso beat musicali possano diventare vere e proprie canzoni, un laboratorio sul gioco, o anche sulla fotografia attraverso uscite guidate sul territorio. La partecipazione alle attività è gratuita.

Tutto questo è realizzato e organizzato con un approccio pensato per divertirsi, grazie alla presenza di operatori specializzati messi a disposizione dall’associazione Sonora social club, che gestisce da anni Radio Sonora, la web radio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il progetto, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado della Bassa Romagna, si sviluppa per quattro settimane, con diverse articolazioni: dal 6 giugno al 1 luglio per i Comuni di Lugo e Cotignola (dalle 9 alle 12) e per i Comuni di Alfonsine e Fusignano (dalle 15 alle 18); dal 4 al 29 luglio per i Comuni di Conselice e Lugo (dalle 9 alle 12) e per i Comuni di Bagnara di Romagna, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno (dalle 15 alle 18).

Per il Comune di Bagnacavallo, «Estate in radio 2022» si svilupperà su cinque settimane a partire dal 27 giugno fino al 29 luglio (dalle 14.30 alle 18.30), presso la redazione di Radio Sonora.

Questi i luoghi deputati per i laboratori: il centro «Free to Fly» di Alfonsine (per i ragazzi di Alfonsine e Fusignano), il centro sociale «Maurelio Salami» di Lavezzola (per i ragazzi di Lavezzola, Conselice e di Voltana ), il centro culturale «Carlo Venturini» di Massa Lombarda (Massa, Bagnara e Sant’Agata), la biblioteca «Fabrizio Trisi» di Lugo (Lugo e Cotignola) e infine la sede di Radio Sonora di Bagnacavallo (Bagnacavallo). Per i ragazzi di Fusignano, Voltana, Conselice, Cotignola, Bagnara e Sant’Agata sul Santerno è inoltre previsto un servizio navetta gratuito per raggiungere le sedi dei rispettivi laboratori.

La modulistica riservata ai genitori per l’iscrizione è disponibile sul sito www.labassaromagna.it nella sezione Servizi – Giovani – Laboratori estate in radio. Le domande, da consegnare allo Sportello Sociale Educativo del proprio Comune o inviata a giovani@unione.labassaromagna.it, saranno accolte fino al raggiungimento dei posti disponibili.