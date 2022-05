Cotignola. Un pulmino nuovo per il trasporto di anziani e persone con disabilità

L’Amministrazione comunale di Cotignola ha acquistato un nuovo mezzo a servizio della comunità, adibito al trasporto delle persone con disabilità e anziani.

Il veicolo è già a disposizione delle associazioni di volontariato Auser Ravenna e Unitalsi – sezione di Faenza e va a sostituire il veicolo fino a ora in uso che avrebbe necessitato di diversi interventi di manutenzione, aiuto alla guida e di adeguamento dei sistemi per il trasporto disabili.

Il nuovo autoveicolo, un Volkwagen Caddy, completo di allestimento specificatamente concepito per rendere possibile il trasporto di persone su carrozzina, è stato acquistato dal Comune di Cotignola per un importo di circa 40mila euro.

Il servizio fornito prevede l’accompagnamento ai presidi sanitari della provincia di Ravenna di cittadini residenti nel Comune di Cotignola. Possono accedere al servizio: anziani autosufficienti senza parenti che siano in grado di soddisfare le loro esigenze di mobilità oppure anziani autosufficienti con rete parentale potenzialmente in grado di soddisfare le loro esigenze di mobilità, ma impossibilitati a farlo (a questa categoria di utenti verrà fornito il servizio di trasporto in subordine alle richieste delle altre categorie); disabili e invalidi anche temporanei che possono essere trasportati con mezzi ordinari; minori disabili e/o in condizione di fragilità, in carico ai servizi sociali, per l’accompagnamento ai plessi scolastici individuati; adulti in disagio, in carico ai servizi sociali e privi di automezzi.

Inoltre, dal 2018 il servizio non è più limitato ai trasporti ai servizi sociosanitari, ma è esteso anche alle attività di socializzazione promosse dalle associazioni coinvolte.

Nel 2021 Auser e Unitalsi hanno erogato il servizio di trasporto a 98 cittadini cotignolesi di cui 37 uomini e 61 donne per un totale di 311 viaggi, equivalenti a 9.215 km.

Le associazioni sono sempre alla ricerca di volontari, gli unici requisiti sono il possesso della patente B e tempo libero da mettere a disposizione.

Per informazioni sul calendario delle attività, contattare il numero 345 4904771 (Paola) il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.