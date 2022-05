Anche Cervia partecipa alla campagna Fai “I luoghi del cuore 2022” candidando la Salina Camillone

Dopo il grande successo dell’edizione 2020 il Gruppo FAI di Cervia e il Gruppo Culturale Civiltà Salinara candidano come “Luogo del Cuore 2022 “ l’Antica Salina Camillone.

Il FAI, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, lancia l’undicesima edizione de “I Luoghi del Cuore” e chiama gli italiani a partecipare ancora una volta al più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano.

Dal 12 maggio al 15 dicembre 2022 sarà possibile votare i propri luoghi del cuore e spingere più persone possibile a votarli, perché quanti più voti avranno, tanto più potranno accedere al finanziamento messo a disposizione dal FAI grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo per un progetto di restauro e valorizzazione.

Attraverso “I Luoghi del Cuore” il FAI incoraggia e stimola ciascuno a fare la sua parte, e rende protagoniste le persone che i luoghi li abitano, li amano e possono salvarli, recuperandoli e trasformandoli in meglio, per il bene di tutti.

In un momento di grande cambiamento per la crescita dell’Italia, imposto dalla transizione ecologica e favorito dal PNRR, il FAI offre ai cittadini la possibilità concreta di contribuire alla trasformazione a partire dai luoghi che sono patrimonio di storia, arte e natura del Paese, in cui le comunità locali si riconoscono e si identificano, e che potrebbero essere leve efficaci per lo sviluppo.

Questa è la potenza, e la chiave del successo, de “I Luoghi del Cuore”: rendere possibile quel che sembrava impossibile. Con un semplice gesto alla portata di tutti, il voto, da esprimere con un click sul sito o con una firma sui moduli fra poco disponibili. È necessario andare sul sito iluoghidelcuore@fondoambiente.it cercare “Antica Salina Camillone” votare e far votare come “Luogo del Cuore 2022” l’ Antica Salina Camillone.