Marina Romea. Al Meridiana Family & Nature Hotel il primo Italy Family Focus

Italy Family Hotels, consorzio leader nel segmento del turismo family con sede a Rimini, lancia per il fine-settimana del 27 – 29 maggio il primo evento Italy Family Focus: una tre giorni durante la quale 30 famiglie italiane campione vivranno un’autentica esperienza Italy Family Hotels e contribuiranno a fornire input e idee per migliorare ulteriormente l’offerta specializzata del consorzio, che andranno a comporre la prima indagine di mercato targata Italy Family Hotels. Il consorzio include 120 hotel associati, di cui 40 solo sulla Riviera Romagnola, specializzati nei soggiorni family-friendly, per soddisfare le esigenze di grandi e piccoli.

Ospitati presso il Meridiana Family & Nature Hotel di Marina Romea, in provincia di Ravenna, durante il weekend bimbi e genitori parteciperanno a gite, escursioni e divertimenti organizzati per loro, e verranno coinvolti in una serie di workshop e interviste volte a capirne e tracciarne ulteriormente necessità e preferenze. I momenti di lavoro spazieranno sulle tendenze e il futuro immaginato della vacanza in famiglia, concentrandosi su due punti principali: esperienze e ristorazione. Il focus sulle esperienze sarà condotto da Maria Antonietta Pelliccioni di Teamwork Hospitality, società di Rimini specializzata nella consulenza per l’ospitalità, coadiuvata da Gianni Bellagamba, proprietario dell’Albergo dell’Orso Bo di Senigallia. Il workshop dedicato alla ristorazione è affidato a Martina Manescalchi, Teamwork, e ad Alessandro Zaffi, proprietario del Meridiana Family & Nature Hotel.

I risultati frutto dei tavoli di lavoro e workshop di Italy Family Focus saranno parzialmente presentati alle famiglie partecipanti durante l’ultima giornata dell’evento, per poi essere elaborati ed entrare a far parte della prima indagine di mercato sul turismo family, composta raccogliendo le informazioni in maniera partecipativa e attiva, e pronta prima dell’estate.

“E’ vivendo la vacanza fianco a fianco con i nostri ospiti così che nascono le idee più belle. Al Meridiana Family & Nature Hotel, dove l’ospitalità è una tradizione di famiglia, non vediamo l’ora di accogliere i partecipanti del primo Italy Family Focus” ha detto Alessandro Zaffi.

“Le preferenze cambiano, le esigenze delle famiglie evolvono, e noi di Italy Family Hotels vogliamo adeguarci alle necessità di grandi e piccoli. La riviera romagnola, dove hanno sede molti degli hotel del consorzio, è del resto sempre stata all’avanguardia nel tracciare i trend e l’innovazione della vacanza italiana, e siamo sicuri che l’Italy Family Focus ci aiuterà a disegnare il turismo in famiglia di domani” ha commentato Marina Pasquini, Presidente Italy Family Hotels e titolare dell’Hotel Belvedere di Riccione.