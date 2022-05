A Cervia il XVI Trofeo dell’Anello nel giorno dello Sposalizio del Mare

Domenica 29 maggio, in concomitanza con le celebrazioni dello Sposalizio del Mare di Cervia, ritorna dopo tanta attesa anche il “Trofeo dell’Anello” presso la pittoresca Piazza dei Salinari adiacente ai Magazzini del Sale.

Prologo alla gara la consueta mini-sfida con l’arco che vedrà dalle ore 10.00, il sindaco di Cervia, Massimo Medri, in competizione con il sindaco della cittadina di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, per aggiudicarsi il gradino più alto.

Al termine della mini-sfida, avrà luogo l’ormai tradizionale “Trofeo dell’Anello” giunto alla sua 16° edizione. Si scontreranno in questa splendida cornice marittima gli arcieri di Rimini, Ravenna, Bologna, Cesena e Mantova; come obbiettivo gli atleti dovranno rompere dei bersagli di dimensioni sempre più ridotte per sfuggire alle varie fasi eliminatorie ed aggiudicarsi la vittoria finale.

A seguire lo stesso assessore allo sport, Michela Brunelli, presenzierà alle premiazioni consegnando ai fortunati tre classificati l’anello d’argento, quello di bronzo e l’ambitissimo Anello d’Oro.