A Conselice si conclude il mese della legalità: l’ultimo appuntamento è riservato ai ragazzi

A Conselice si conclude il «mese della legalità», che ha visto diversi appuntamenti per diffondere la cultura della legalità e sensibilizzare la cittadinanza sul tema. L’ultimo appuntamento in programma è riservato ai ragazzi della scuola media dell’istituto comprensivo «Felice Foresti»: lunedì 30 maggio in municipio i ragazzi assisteranno alla presentazione del libro Noi, gli uomini di Falcone di Angiolo Pellegrini, generale dei Carabinieri e comandante della sezione antimafia di Palermo dal 1981 al 1985.

L’iniziativa fa parte del progetto «Conselic’è legalità – Verso un protocollo di legalità di comunità», beneficiario del contributo regionale previsto dal Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili (Legge regionale n. 18/2016), che ha già reso possibile la realizzazione del Tavolo della legalità (già riunitosi più volte e che ha visto il coinvolgimento di diversi attori della società civile come scuola, forze dell’ordine, commercianti, istituzioni).