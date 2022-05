Mamàfit: allo Spazio Culturale Scambiamenti di Cervia due incontri dedicati alle neomamme che vogliono tornare in forma

Lo Spazio Culturale Scambiamenti apre le porte a un evento dedicato alle donne che hanno bimbi piccoli. Si torna in cortile per il corso di workout con il passeggino, dedicato proprio alle neomamme. Sono aperte le iscrizioni a MamàFit, due incontri gratuiti per coloro che desiderano ritornare in forma giocando con i propri figli all’aria aperta.

Il 10 e 14 giugno alle ore 16.30 presso l’area esterna dello Spazio Culturale, Elisa, istruttrice di pilates e mamma di Elizabel, bimba di due anni, insegnerà qualche esercizio da poter fare con il passeggino (e non solo) insieme ai propri bimbi piccoli. Alle partecipanti è richiesto semplicemente di portare acqua, antizanzare e un tappetino o telo mare.

Il numero degli iscritti sarà limitato, la prenotazione è obbligatoria inviando un sms o messaggio whatsapp al 3382196514 con nome, cognome e numero di telefono.