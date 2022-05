Sabato torna “Orgoglio pieghevole”. 260 coraggiosi, su bici Graziella, per la 64 km Lugo – Campotto – Lugo

Saranno 260 i temerari che, sabato 4 giugno, pedaleranno per 64 km in sella alle bici Graziella, partecipando a Orgoglio pieghevole. Arriveranno da tutta Italia, da Veneto, Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia e Trentino e anche dall’estero, confermata la presenza di francesi e austriaci.

Torna dopo due anni di stop, per via della pandemia, un appuntamento davvero unico: 64 km, Lugo – Campotto – Lugo, in Graziella. “È una celebrazione della Graziella, la bicicletta iconica che abbiamo avuto tutti noi, nati dagli anni 60 in poi – spiega Paolo Cristofori, uno dei “padri” dell’evento -. Questa iniziativa è nata per farle affrontare un chilometraggio più ampio del semplice percorso casa-scuola, casa-parrocchia”.

“Da un po’ di anni è pure tornata di moda… e c’è chi me ne dà la colpa” dice scherzando.

Tutto è nato nel 2014, al termine di una cena tra amici. Da una battuta, una semplice provocazione ne è nato un evento imperdibile, che negli anni ha riscosso sempre più successo, fino a superare, nel 2019, i 500 partecipanti. Quest’anno il numero delle bici Graziella iscritte si è quasi dimezzato, ma Cristofori non è preoccupato: “Non è facile radunare 260 coraggiosi, con la voglia di percorrere 64 km in bici Graziella. In generale, anche in altre manifestazioni più serie il numero dei partecipanti si è ridotto di un terzo, noi ci siamo solamente dimezzati. Tra i fattori che hanno “pedalato” contro ci sono certamente la paura del Covid e l’aspetto economico, perché chi viene da lontano deve anche pernottare. Noi quindi vogliamo considerare questa edizione come un anno zero”.

La composizione del gruppo è varia: “Ce n’è di ogni – racconta Cristofori -. Le donne sono un’80ina e, come in passato, non mancano neppure i più piccoli. Ricordo che nel 2019 un papà fu costretto a trainare per tutto il percorso il figlio di 9 anni. Ad Orgoglio pieghevole, capita anche questo”.

A caratterizzare la manifestazione lughese è anche l’abbigliamento. La fantasia e la goliardia sono gli elementi fondamentale, perché a vincere non è il primo che taglia il traguardo, ma chi è “vestito/mascherato” in maniera più originale: in passato ha vinto un Omino lego alto 2 metri, un Gesù Cristo con la croce, un Francesco Baracca con elica. E vengono premiati anche i gruppi mascherati.

Per il 4 giugno tutto è pronto: ritrovo dalle ore 7 alle 8,30 presso il campo sportivo Maracanà, in Via Madonna delle stuoie, 1. Successivo trasferimento in piazza Baracca a Lugo dove avverrà la partenza in gruppo (km. 0), alle ore 9. Poi 32 km fino al ristoro a base di pane e mortadella, per poi ripartire fino a San Patrizio dove i partecipanti potranno gustare un pranzo a base di tonno, cipolle e fagioli. Quindi ritorno a Lugo per pasta party e premiazioni. Verranno toccate le provincie di Ravenna, Bologna e Ferrara.

Il tragitto scelto non è casuale, i 64 km hanno una storia. Cristofori spiega che “Sono significati. 64 km celebrano l’anno di nascita della bicicletta pieghevole che nacque proprio nel 1964 e coincidenza 50 anni dopo, con la prima edizione del 2014, nacque quella che amo definire “L’insano gesto”…perché 64 chilometri su una vecchia pieghevole sono una sfida impertinente”.

Quindi se sabato prossimo doveste incrociare una carovana da 260 di persone mascherate, che pedalano su bici Graziella, non preoccupatevi. E’ tornato Orgoglio Pieghevole.