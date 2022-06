“50 anni di Più forte ragazzi”. I fan di Bud Spencer e Terence Hill da tutta Italia all’Aeroclub di Villa San Martino

I fan di Bud Spencer e Terence Hill sono giunti da tutta Italia all’Aeroclub di Villa San Martino. Là, domenica 5 giugno, in occasione dell’evento che celebrava i 50 anni dalla proiezione di Più forte ragazzi, hanno trovato un’intera pista di atterraggio trasformata in ristorante a cielo aperto, grazie alla collaborazione del ristorante dell’aeroporto Il Canterino.

Matteo Penazzi e tutto lo staff del Cineclub Italo Zingarelli di Lugo Music Festival aps, organizzatore della serata, enormemente soddisfatti della riuscita dichiarano: “Certamente sapevamo essere una sfida allestire una sala da proiezione con un mega schermo su una pista d’atterraggio, accogliere 250 persone da tutta Italia (alcuni gruppi di fan sono giunti da Torino, Milano e Bologna) e metterle tutte a tavola, ma possiamo dire oggi che non solo la sfida è stata vinta ma che è stata una serata davvero memorabile per tutti.”

Complici anche i super ospiti invitati per l’occasione: Sandra Zingarelli, figlia del produttore della coppia Spencer-Hill Italo Zingarelli lughese di nascita, e le figlie di Carlo Pedersoli, al secolo Bud Spencer, Cristiana e Diamante Pedersoli, giunte appositamente per raccontare aneddoti del padre che hanno divertito e commosso tutti, come quella volta che Bud, all’insaputa di tutti durante le riprese del sopracitato film fece decollare lui stesso il velivolo anzichè affidare la scena allo stuntman, come da copione (Bud infatti era anche un bravissimo pilota di ultraleggeri e elicotteri).

E’ stata inoltre un’occasione, come sottolineato da Anna Giulia Gallegati, assessore alla Cultura di Lugo, per vedere l’Aeroclub in una veste diversa e perché no, aprire a nuove iniziative per far conoscere il nostro aeroporto anche in futuro.