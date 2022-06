Ravenna. L’Arma dei Carabinieri ha festeggiato l’annuale della fondazione. I numeri dell’attività forniti dal Comandante

L’Arma dei Carabinieri oggi 6 giugno ha festeggiato il 208° Annuale della propria fondazione, tradizionalmente fissata per ricordare la data nella quale, nel 1920, fu concessa alla bandiera dell’Arma la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione alla Prima Guerra mondiale. Bandiera che, a tutt’oggi, rimane la più decorata delle Forze Armate italiane.

La fondazione dell’Arma risale, però, al 13 luglio 1814, quando il Re Vittorio Emanuele I, con Regie Patenti, costituì i Carabinieri Reali, un Corpo di militari: “… per buona condotta e saviezza distinti …” che, oltre a contribuire alla difesa dello Stato in tempo di guerra, erano “… specialmente incaricati di vegliare alla conservazione della pubblica e privata sicurezza…” in tempo di pace.

Una duplice funzione che i Carabinieri conservano tuttora: la difesa dello Stato in qualità di Forza Armata e la difesa dei cittadini, come Forza di Polizia. La celebrazione è avvenuta alle ore 10,30 nel cortile della Caserma “Giovanni Frignani“ sede del Comando Provinciale di Ravenna. Alla cerimonia hanno partecipato le Autorità civili, religiose e militari, nonché le rappresentanze delle sezioni provinciali delle Associazioni Nazionali Carabinieri e Forestali, oltre al personale in servizio con i rispettivi familiari. Durante la cerimonia sono state consegnate ricompense ai militari dell’Arma distintisi in attività di servizio.

Nel suo discorso il Comandante di Ravenna Marco De Donno ha voluto sottolineare che “sono trascorsi oltre duecento anni dalla sua costituzione, ma la vicinanza dell’Arma alla collettività e la sua presenza tra la gente e sul territorio, continua ad essere il tratto distintivo dell’Istituzione, come si può ben percepire dalla capillarità delle Stazioni sul territorio pronte a fornire una risposta qualificata, aderente ed immediata alle esigenze della popolazione, accanto ai Sindaci, riferimenti indispensabili per le comunità. Certo le innovazioni tecnologiche volte a migliorare l’operatività dell’Istituzione non sono mancate, ma i compiti e le prerogative di cui è portatrice l’Arma sono rimaste immutate e soprattutto affidate agli uomini ed alle donne che indossano l’uniforme, che portano avanti con abnegazione e spirito di sacrificio il giuramento prestato di fedeltà e vicinanza alla gente. Ultimo esempio in ordine di tempo l’episodio avvenuto a Lugo in cui la tempestività, l’intraprendenza, l’altruismo ed il coraggio dei militari ha consentito il salvataggio di un anziano che non riusciva ad allontanarsi dall’abitazione in cui era scoppiato un incendio.”

Poi il Comandante ha parlato del drammatico periodo della pandemia: “Sono trascorsi due anni da quando improvvisamente irrompe quella pandemia che non ci saremmo mai aspettati modificasse radicalmente il nostro stile di vita colpendo duramente anche questa Provincia. L’Arma non è stata immune e decine di carabinieri sono stati colpiti dal virus in forme più o meno gravi, tuttavia non è mai venuto meno il senso di responsabilità e di attaccamento al dovere da parte di tutti i militari che ha permesso di mantenere sempre aperte le caserme, anche nei momenti di maggiore criticità, garantendo al cittadino la consapevolezza di sapere che in ogni momento avrebbe ricevuto risposta alle sue esigenze.”

De Donno ha poi illustrato l’impegno dell’Arma di Ravenna nel periodo tra il 1° giugno del 2021 ed il 31 maggio del 2022, ricordando che “è stato notato un innalzamento dei reati cd “codice rosso” o di violenza di genere, forse proprio a causa della pandemia, aumentati di oltre il 26% (con 279 casi). La sensibilità dell’Istituzione per perseguire tali crimini, si rileva attraverso la qualificazione del personale nel sostegno delle persone coinvolte e nella capacità d’ascolto. Tra i casi seguiti e di più ampio risalto ricordo un recente episodio in cui grazie alla professionalità ed empatia il personale della Stazione di Brisighella e del Nucleo Investigativo è riuscito a cogliere i sintomi di un latente disagio nel racconto di una donna, percependo la gravità della situazione, ed avviando immediate attività investigative di concerto con l’Autorità giudiziaria, che hanno consentito l’arresto dell’ex marito ed evitato così un ennesimo femminicidio.”

I servizi antidroga svolti hanno “permesso di arrestare 48 persone, denunciarne 52 e segnalarne alla prefettura 157, contestualmente sono stati sequestrati oltre 23 Kg di varie sostanze stupefacenti. Tuttavia i reati contro il patrimonio sono quelli che maggiormente incidono sul senso della sicurezza reale ma sopra tutto quella percepita che di fatto condizionano poi le scelte dei singoli e della collettività. In tale quadro sono state 59 le persone arrestate e 291 le persone denunciate in stato di libertà per furti e rapine perpetrati.”

Nel complesso l’Arma ha “tratto in arresto 368 soggetti, nonché segnalato in stato di libertà 2.808 persone, operando sul territorio con 24.775 pattuglie che hanno controllato 87.065 veicoli e identificato 123.930 persone.”

Durante la cerimonia sono stati premiati molti carabinieri e graduati meritevoli.

Elenco dei Premiati

Il Discorso completo del Comandante Provinciale