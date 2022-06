Partiti da Bologna più di 100 rifugiati ucraini per vivere una giornata di spensieratezza al mare

Regalare momenti di spensieratezza alle persone ucraine fuggite dalla guerra e da circa tre mesi ospiti nei comuni di San Lazzaro di Savena e Castenaso è l’obiettivo della giornata al mare, organizzata dalla sindaca Isabella Conti e dal primo cittadino Carlo Gubellini.

Su tre autobus messi a disposizione dalla Croce Rossa Bologna, 110 ucraini questa mattina sono partiti per Cervia, diretti al Bagno Balmor a Pinarella nel Lungomare Deledda. Un’iniziativa organizzata dalle due amministrazioni locali: le prime ad aver accolto rifugiati ucraini, attivando poi percorsi di inserimento scolastico, lavorativo e sociale.

“La giornata di oggi può rappresentare un momento di spensieratezza e sorpresa per i bambini fuggiti dalla guerra ma non solo: attraverso un percorso di inclusione, scuola, lavoro e socialità, cerchiamo di crescere i cittadini del futuro – spiega la sindaca Isabella Conti – Donne e uomini che un domani potranno a loro volta comprendere ed agire positivamente davanti ai drammi del prossimo. Queste persone ricorderanno il lavoro di tutti coloro che hanno cercato di sostenerli e di curarli e a loro volta, grazie alla forza dell’esempio, sapranno generare empatia e valore. Un doveroso grazie a tutte le realtà che hanno collaborato con noi: stiamo seminando un futuro di pace anche attraverso questi gesti.”

Così il sindaco di Castenaso Carlo Gubellini: “Ci sono bambini che non hanno mai visto il mare o la sabbia e sappiamo che questa giornata può essere qualcosa di straordinario per tutti loro. Una piccola parentesi di gioia per tutte queste persone ospiti nel nostro territorio e in quello di San Lazzaro, che da mesi vivono una situazione difficile, lontani dal proprio Paese e da padri, mariti, fratelli, nonni e zii. Piccole attenzioni che possono donare momenti di felicità”.

I tre autobus ripartiranno alla volta di San Lazzaro di Savena e Castenaso nel tardo pomeriggio. “Siamo molto felici che la sindaca di San lazzaro Isabella Conti e il sindaco di Castenaso Carlo Gubellini abbiano scelto Cervia come località per far trascorrere qualche ora di spensieratezza ai loro ospiti – commenta il primo cittadino di Cervia, Massimo Medri – L’attenzione verso queste persone deve continuare a restare alta e anche iniziative e momenti di festa dedicati a loro sono particolarmente importanti. Cervia è presente.”