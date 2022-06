Bagnacavallo. Referendum del 12 giugno, le informazioni utili

Domenica 12 giugno si terranno cinque referendum abrogativi in materia di giustizia: la consultazione riguarda altrettante proposte di abrogazione parziale di norme riguardanti l’ordinamento giudiziario. Si vota solo domenica, dalle 7 alle 23, con lo scrutinio che avrà inizio subito dopo.

Per recarsi in uno dei 19 seggi presenti sul territorio comunale è necessaria la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. La mascherina è solo consigliata, non più obbligatoria in base alla decisione di ieri del Ministero dell’Interno. Prima di entrare, comunque, l’elettore dovrà igienizzare le mani e attendere la chiamata del presidente.

Per il ritiro delle tessere elettorali non ricevute al proprio domicilio e per gli eventuali duplicati in caso di smarrimento l’ufficio elettorale del Comune sarà aperto nei seguenti giorni e orari (ampliati rispetto a quello ordinari): venerdì 10 e sabato 11 giugno: dalle 8.30 alle 18 / domenica 12 giugno: dalle 7 alle 23.

Gli elettori che in precedenti consultazioni hanno lasciato la propria tessera elettorale ai presidenti di seggio, perché completa, oppure hanno lasciato il proprio nominativo al presidente di seggio, in quanto la tessera era in fase di esaurimento troveranno la nuova tessera elettorale direttamente al seggio, senza doversi recare in Comune.

Voto assistito: gli elettori fisicamente impediti a esprimere autonomamente il voto possono esercitare tale diritto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune.

Per il rilascio dei certificati l’elettore deve rivolgersi, munito di tessera elettorale e documento di riconoscimento, agli ambulatori del Servizio Igiene Pubblica a Bagnacavallo (Via Vittorio Veneto 8 – 0545 283055) nella giornata di venerdì 10 giugno dalle 17 alle 18.

Il Comune, in collaborazione con il Centro Sociale Amici dell’Abbondanza e l’Associazione di volontariato Villanova Insieme, mette a disposizione come sempre un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento dei seggi riservato agli elettori disabili o con difficoltà motorie e sprovvisti di mezzi propri.

Il servizio verrà effettuato previa prenotazione telefonica al numero 0545 280883 da effettuarsi entro le 16 di sabato 11 giugno. L’ufficio elettorale è in Palazzo Vecchio, piazza della Libertà 5 (tel. 0545 280882-83). Tutte le informazioni sulla consultazione sono disponibili sul sito del Comune nello Speciale Referendum.