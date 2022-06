Tractor Pulling, concerti e ristoro: a Pezzolo di Russi torna la “Festa de Mutor”

Anche quest’anno l’imperdibile appuntamento a Pezzolo di Russi con la “Festa de Mutor “, quattro giornate in cui si celebrano gli sport motoristici con esibizioni dedicate alle due e alle quattro ruote.

I festeggiamenti iniziano il venerdì sera con il Motoincontro de Mutor e il concerto dei “Magic Qeen” nell’area spettacoli live. L’evento centrale del sabato è la “Gimkana dei trattori” seguito dal concerto dei “Onde radio” sempre nell’area spettacoli live.

Grande ritorno del Campionato di Tractor Pulling, per la prima tappa del Power Pulling League, alle 10 della domenica, in concomitanza con una specialità, dedicata agli appassionati di un “particolare due ruote”, della Coppa Italia di “Gimkana Vespa”.Lunedì pomeriggio i protagonisti sono invece il motoraduno “Malati di Ducati” e il Fast Pulling in notturna all’area pulling.

Sul fronte gastronomico, come in ogni sagra che si rispetti, lo stand gastronomico con le genuinità locali è pronto ad accogliere tutti i visitatori.

IL PROGRAMMA

Venerdì 10 giugno 2022

Ore 19:00 Apertura “Punto ristoro”

Ore 21:00 Moto incontro del Mutor

Ore 21:30 Area spettacoli live “Magic Queen”

Ore 19:00 Apertura “Punto ristoro” Ore 21:00 Moto incontro del Mutor Ore 21:30 Area spettacoli live “Magic Queen” Sabato 11 giugno 2022

Ore 16:00 A qualcuno piace enduro

Ore 19:00 Apertura “Punto ristoro”

Ore 20:30 Gimkana dei trattori

Ore 21:30 Area spettacoli live “Onde radio”

Domenica 12 giugno 2022

Ore 10:00

Un cinquantino è per sempre

Sinfonia in due tempi

Coppa Italia gimkana in Vespa

Pulling area: Tractor Pulling – 1^ tappa Power Pulling League

Ore 21:00 Area spettacoli live “Fantamusica”

Lunedì 13 giugno 2022

Ore 18:30 Malati di Ducati

Ore 20:00 Pulling area: Fast Pulling

Per info: www.pezzolo.org