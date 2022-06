Nasce il C-Reef, il nuovo centro estivo di Ravenna

AncorAma è una nuova cooperativa sociale, fondata da un team al femminile di psicologhe ed educatrici, nata a Novembre 2021 e che opera nel territorio di Ravenna. Febbraio 2022 è stato il mese di apertura di un nuovo centro, il Reef, acronimo di Risorsa Educativa Emotiva Formativa, un luogo che ospita laboratori creativi ed espressivi, doposcuola, incontri di sostegno alla genitorialità, consulenze psicologiche, percorsi formativi dedicati al benessere della persona e all’educazione emotiva. AncorAma comunica l’avvio del nuovo centro estivo C-Reef, un centro estivo itinerante che avrà come base il Reef, il centro educativo in via della Catalana 51, e che porterà il gruppo di bambini nei luoghi cardine del quartiere Darsena.

“In convenzione con il Parco Teodorico e il Baloo Beach di Punta Marina – spiegano da AncorAma – partiremo per un viaggio alla scoperta del mondo e delle emozioni, attraverso giochi e attività pensati per stimolare il potenziale creativo ed espressivo

di ogni bambino. Il C-Reef è attivo dal 6 giugno, dalle 8.30 alle 16:30, e sarà attivo dal lunedì al venerdì. Il centro estivo è accreditato al “Progetto per la conciliazione vita – lavoro a sostegno delle famiglie per la frequenza ai centri estivi”, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo per l’erogazione di contributi destinati al sostegno delle famiglie con i requisiti richiesti (per maggiori dettagli si può visitare il sito Oasi31 del comune di Ravenna)”

Sarà possibile pre iscriversi o richiedere maggiori informazioni contattando il centro al numero 320 6390848 o all’indirizzo mail ancorama2021@gmail.com.