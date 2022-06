Si è svolta nella giornata di ieri, domenica 12 giugno, il primo Raduno Regionale Emilia-Romagna degli Artiglieri, organizzato dalla sezione provinciale di Ravenna dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia.

Al raduno, svolto al Parco degli Artiglieri, in via Argirocastro, hanno presenziato: il Prefetto di Ravenna, il Confalone della Città di Ravenna M.O.V.M., l’ass. Igor Gallonetto in rappresentanza del Sindaco, autorità militari e civili, Associazioni combattentistiche e d’Arma, la Fanfara dei bersaglieri, Labari delle sezioni di artiglieri provenienti da tutta la Regione e tanta partecipazione di iscritti e cittadini.

Foto 3 di 4







La prima parte è iniziata con cerimonia dell’Alzabandiera, seguita con deposizione di corona d’alloro al monumento agli artiglieri Caduti, breve discorso di benvenuto e rievocativo della “Battaglia del solstizio” da parte del presidente della sezione di Ravenna, Ten. Col. Francesco Porciello, seguito dal Delegato regionale Col. Massimo Pinchi (sezione di Rimini). Ha preso, poi, la parola l’assessore Igor Gallonetto seguito dall’autorevole intervento, a conclusione della cerimonia, del Prefetto di Ravenna dott. Castrese De Rosa.

Dopo il trasferimento in p.zza del Popolo, dove è avvenuta la deposizione di corona d’alloro ai caduti per la Libertà, è stata effettuata una sfilata che, partendo dalla piazza, via Diaz fino a v.le Farini, con la partecipazione di tutti gli intervenuti alla cerimonia iniziale, dal Confalone della città di Ravenna, labari di sezioni artiglieri della Regione, labari di associazioni combattentistiche e d’Arma, la Fanfara dei bersaglieri, nonché, ovviamente, il presidente dell’associazione artiglieri di Ravenna, l’assessore Gallonetto ed il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa che ha dato vita ad un simpatico siparietto, invitando questi ultimi a prendere parte, assieme a lui, alla tradizionale “corsetta” al suono delle trombe, eseguita dalla Fanfara bersaglieri, nella parte finale del corteo, per la gioia dei partecipanti e dei tanti turisti che animavano le strade cittadine.

Il raduno regionale si è concluso con il pranzo di Corpo al Ristorante “Barbè-cue” di Porto Fuori, al termine del quale sono stati consegnati targhe e attestati in ricordo dell’evento.