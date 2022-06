La campagna torna nel cuore verde di Ravenna con i “Teodorico Green Days”

La campagna torna nel cuore verde di Ravenna con i “𝐓𝐞𝐨𝐝𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐃𝐚𝐲𝐬”: appuntamenti gratuiti, per tutta la famiglia, tra la natura del Parco Teodorico con agri-laboratori didattici, cibo a km 0, aperitivi contadini, cene-picnic, mercatini e musica dal vivo.

Questo mercoledì, 15 giugno, dalle 18 alle 23, nuovo appuntamento con il buon cibo del territorio che potrà essere gustato tramite gli aperitivi a km0 e la cena picnic preparati dal Ristoro Teodorico (per info menù e prenotazioni 342 0781133) seguendo la stagionalità delle produzioni fornite dagli agricoltori di Campagna Amica che saranno presenti con un mercato contadino dove sarà possibile fare una spesa ad origine garantita e di qualità. Faranno da cornice al tutto la pace e il relax del parco Teodorico che con i suoi quattordici ettari costituisce un autentico polmone verde cittadino. Un luogo che può divenire un significativo centro di aggregazione sociale e culturale oltre che, ovviamente, una meta ricorrente per i turisti in visita al vicino Mausoleo patrimonio Unesco.

Dalle 18 alle 23, oltre al Mercato degli agricoltori, non mancherà la buona musica dal vivo con il concerto del Sara&Rosty Acoustic Duo, un viaggio per voce e chitarra tra il miglior pop italiano ed internazionale.

Inoltre, per la gioia dei più piccoli, i Teodorico Green Days porteranno anche il mare nel cuore verde di Ravenna. Dalle ore 18, infatti, i bimbi dai 4 ai 10 anni potranno divertirsi con il ‘Conchigliamo Summer Lab’. Delio e Livio Mancini porteranno a caccia di conchiglie… in città e alla scoperta del ‘mare di notte’: due simpatici momenti di gioco per imparare divertendosi! I laboratori sono gratuiti con prenotazione obbligatoria al 351 5959667.

La rassegna è promossa da Coldiretti Ravenna, Campagna Amica, Terranostra in collaborazione con la Cooperativa sociale San Vitale e il suo Ristoro Teodorico, un contesto formativo per giovani con disabilità che si specializzano in attività lavorative legate alla gestione di un bar e alla piccola ristorazione. I “Teodorico Green Days” sono inoltre patrocinati dall’Assessorato all’Agricoltura ed Agroalimentare del Comune di Ravenna.

Informazioni: FB Campagna Amica Ravenna oppure www.ravenna.coldiretti.it