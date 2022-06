“Metti una sera alla Salina Camillone” con Slow Food e il Gruppo Culturale Civiltà Salinara

Slow Food Ravenna organizza per mercoledì 22 giugno una serata dedicata al sale di Cervia con “Metti una sera alla Salina Camillone”. Il ritrovo è alle ore 18,30 al Centro visita della Salina e prevede alle ore 19,00 la visita della Salina e dalle ore 19,30 la cena presso l’“Antica Salina Camillone” di Cervia, SP 254, presso l’incrocio con la SS 16 Adriatica.

Come arrivare: lasciare l’auto nel parcheggio della Società Parco delle Saline di Cervia, in via Salara n. 6, strada per Forlì a 500 metri dalla rotonda della S.S. Adriatica, oppure presso il parcheggio del chiosco della piadina, sempre sulla Statale per Forlì, sulla destra, a 100 metri dalla rotonda.

Presso la “Salina Camillone”, l’unica rimasta delle 149 a “raccolta multipla” o artigianale, che un tempo costituivano lo stabilimento cervese prima della trasformazione nella “raccolta unica” o industriale avvenuta alla fine degli anni 50’, gli amici del Gruppo Culturale Civiltà Salinara prepareranno una cena al sapore di pescato dell’Adriatico. Alle 19.00 i “vecchi” salinari spiegheranno sul posto come avviene la raccolta del sale con l’antico sistema artigianale cervese. Alle ore 19.30 si aspetterà il suggestivo tramonto in salina gustando i piatti della serata. In caso di pioggia la cena si svolgerà dentro al capanno dei salinari, sempre in salina ma a circa 2 km.

Menù:

Antipasto freddo – sardoncini marinati

Antipasto caldo – cozze, “poveracce”, moletti con pomodoro

Primo – risotto al pesce dell’Adriatico

Secondo – grigliata mista con il pescato del giorno

Dolce – ciambella romagnola

Il tutto accompagnato da Albana in tipologia secco e spumante

Il menù potrebbe subire delle variazioni a seconda del pescato del giorno (si usa pesce fresco locale).

Costo: €. 38,00 per il socio Slow Food, €. 40,00 per i non soci. Prenotazione: obbligatoria e vincolante, accettata in ordine progressivo, entro lunedì 20 giugno telefonando o inviando una mail a: per Cervia :Maria Cristina Cellini 339 3812406 macricellini@racine.ra.it / per Ravenna: Mauro Zanarini 335-375212 / maurozanarini@gmail.com