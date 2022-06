Borse di studio agli studenti dell’Alberghiero di Riolo istituite in memoria di Gino Pasotti

Si è svolta presso la Sala Murri del Grand Hotel delle Terme di Riolo la cerimonia di consegna, da parte di Terme di Riolo e Rotary Castelbolognese Romagna Ovest, delle 8 borse di studio in memoria di Gino Pasotti a ragazzi meritevoli dell’Istituto Alberghiero di Riolo Terme.

Presenti l’amministratore delegato del gruppo Padusa Spa a cui le Terme di Riolo appartengono, Andrea Spalla, il presidente del Rotary, Ivan Farolfi, la preside dell’alberghiero Iole Matassoni, Fabio Salvatori docente dell’istituto alberghiero che ha seguito le selezioni dei ragazzi, la nuova sindaca di Riolo Terme, Federica Malavolti, e Alfonso Nicolardi sindaco uscente, tanti genitori, soci rotariani e docenti.

“Questo evento”, ha detto Andrea Spalla rivolgendosi agli studenti, “è un’occasione davvero rara perché sono riuniti qui tutti gli attori del territorio – scuola, impresa, amministrazione pubblica, associazionismo – una bella sintonia che configura la possibilità che ci sia un ambiente sano e un futuro buono per voi”.

“Sono assolutamente convinta”, ha evidenziato la preside Iole Matassoni, “che sia fondamentale il rapporto tra scuola, impresa, comune e, proprio con Gino Pasotti, che si dimostrò subito disponibile e aperto, abbiamo creato una buona sinergia tanto che alcuni anni fa abbiamo creato un concorso nazionale sulla pasticceria grazie al suo aiuto”. “Gli 8 studenti che saranno premiati questa sera”, prosegue Iole Matassoni, “sono ragazzi fantastici, nella scelta, coordinata dal Prof. Salvatori, abbiamo valutato non solo il risultato scolastico ma anche il modo di affrontare la scuola, il loro impegno a superare le difficoltà”.

“Abbiamo voluto fortemente queste borse di studio insieme alle Terme di Riolo”, ha ricordato Ivan Farolfi, “proprio per ricordare Gino Pasotti, socio onorario del nostro club, Gino era molto legato al territorio e sempre disponibile ad aiutare”.

I ragazzi meritevoli, che hanno ricevuto la borsa di studio sono:

1. PIRAZZOLI MILA della 2D

2. FABBRI MARIA TERESA della 2E

3. COLARIETI ELIA 3E

4. SAJAL ASTER 3E

5. EDIO EDWARD OSAGHENOMA 4D

6. RONTINI ANDREA 4B, per lui ha ritirato la mamma in quanto Andrea al momento è in Erasmus

7. IANNETTONE SIMONE 5B

8. FAYE EVA 5E

Ha condotto la serata, Gian Marco Lanzoni, storico direttore delle Terme di Riolo che ha ricordato “questa è la prima edizione in memoria di Gino Pasotti che inaugura la serie di iniziative per i prossimi anni”.