Insieme a te. Inaugurati a Punta Marina tre appartamenti totalmente accessibili per persone con disabilità

Inaugurati, ieri pomeriggio 15 giugno a Punta Marina, tre appartamenti totalmente accessibili per persone con disabilità, realizzati grazie all’associazione Insieme a te, che verranno messi a disposizione degli ospiti della spiaggia gestita dall’associazione.

“Un progetto importate, pensato per la prima volta nel 2018 quando venne aperta la spiaggia di Insieme a te, e poi realizzati grazie ad un bando a cui abbiamo partecipato” ha raccontato Debora Donati, presidente di Insieme a te, prima del taglio del nastro difronte ai tra appartamenti realizzati nella struttura dell’ex scuola materna Il Faro di Punta.

“Tutto quello che vedete è il frutto di una grande collaborazione: circa 40 mila euro sono stati raccolti grazie ad un progetto di crowdfunding, oltre al contributo di numerosi sponsor che ci sono stati vicini ( CLAI, BCC Ravenna forlivese imolese e Rotary). Qui i nostri ospiti potranno venire in vacanza, cosa che altrimenti non avrebbero potuto fare” ha sottolineato Debora.

Al taglio del nastro era presente anche il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, che dopo aver ringraziato Debora e Insieme a te, ha dichiarato: “Quella di oggi è un’ennesima tappa che cambia la nostra comunità. Grazie a tutti voi, ora la nostra spiaggia è davvero una “spiaggia per tutti”, anche per chi prima si vedeva escluso. Con l’inaugurazione di questi tre appartamenti, Punta Marina viene consacrata come una delle località più accessibili a livello nazionale. Una vera eccellenza”. Il sindaco, concludendo, ha anche annunciato delle novità per la spiaggia di Insieme a te, essendo il turismo accessibile uno dei driver del PNRR. “Il Comune di Ravenna e la Regione Emilia Romagna hanno deciso di focalizzare su questo tema, un investimento con fondi del PNRR e certamente vi coinvolgeremo in nuovi progetti. Grazie quindi anche per quello che farete”.