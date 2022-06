“Un cesto al tramonto”: a San Pancrazio ritrovo sul prato per un pic-nic collettivo

Appuntamento al parco Silvestroni di San Pancrazio di Russi, in via XVII novembre, per domenica 19 giugno 2022, dalle ore 19.00 in poi, con “Un cesto al tramonto”, il ritrovo sul prato per un pic-nic collettivo.

Ogni partecipante, munito di coperta, potrà degustare il “cesto”, preparato dal Consiglio di Zona di San Pancrazio, a base di piadina, affettati e salsiccia, vino/bibite e frutta di stagione. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 26 giugno.

Per info e prenotazioni: Nicholas: 345 9682421, Aldo: 340 9738655