Tante attività estive per il Planetario di Ravenna nei mesi di luglio e agosto

Queste le attività estive organizzate dal gruppo A.R.A.R. che gestisce il Planetario di Ravenna. Se dovesse cambiare qualcosa o venissero aggiunti appuntamenti, il programma sarà modificato e ne sarà data notizia sui social dell’associazione.

Per tutte le attività i posti sono limitati e la prenotazione è sempre obbligatoria; ove non specificato diversamente, il biglietto di ingresso è di € 5 intero, € 2 ridotto e € 1 per i soci.

L’uso della mascherina per l’accesso ai locali del Planetario è consigliato, ma attualmente non obbligatorio.

Programma di luglio

Martedì 5 luglio, ore 21:00

Il cielo estivo fra miti e leggende

Spettacolo sotto la cupola del Planetario in compagnia di Paolo Alfieri

*Le costellazioni del cielo sono legate a leggende e mitologia; Paolo Alfieri ci racconterà le storie legate al cielo estivo, suggestivo e splendente.*

Venerdì 8 luglio, ore 21:30

Sorella Luna

Osservazione della Luna al telescopio dalla terrazza del Planetario

*Attraverso i telescopi messi a disposizione dall’ARAR potrete osservare la Luna ed i suoi crateri. La serata sarà accompagnata dalla spiegazione del cielo visibile in questo periodo.*

In caso di maltempo ci sposteremo all’interno del Planetario per uno spettacolo sotto la cupola.

Venerdì 15 luglio, ore 18:00

In gita sulla Luna

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni

(attività adatta a bambini a partire dai 6 anni)

*La conquista della Luna è un viaggio iniziato migliaia di anni fa. Scopriamo le tappe che ci hanno fatto conoscere il nostro satellite.*

Lunedì 18 Luglio, ore 10:00

Alla scoperta del cielo

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni

(attività adatta a bambini a partire dai 5 anni)

*Sotto la cupola del planetario andremo a cercare le costellazione tipiche del cielo estivo*

Martedì 19 luglio, ore 21:00

Suggestioni di una notte stellata

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Agostino Galegati

*L’uomo fin dai tempi più antichi ha osservato il cielo con occhi pieni di stupore e meraviglia, rimanendone suggestionato fino al punto di pensarlo popolato da divinità ed eroi delle proprie mitologie. Oggi, negli anni della ricerca scientifica, dei telescopi sempre più potenti, questo fascino non è diminuito.*

Lunedì 25 Luglio, ore 10:00

Alla scoperta del cielo

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni

(attività adatta a bambini a partire dai 5 anni)

*Sotto la cupola del planetario andremo a cercare le costellazione tipiche del cielo estivo*

Programma di agosto

Lunedì 1 Agosto, ore 10:00

Alla scoperta del cielo

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni

(attività adatta a bambini a partire dai 5 anni)

*Sotto la cupola del planetario andremo a cercare le costellazione tipiche del cielo estivo*

Giovedì 4 Agosto, ore 18:00

Errori e Avventure Spaziali

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Amalia Persico

(attività adatta a bambini a partire da 6 anni)

*Sotto la cupola del planetario una conferenza spettacolo curiosando nella Storia delle Avventure legate al Cielo, per scoprire come gli Errori possano diventare fondamentali per la scoperta scientifica e per l’Esplorazione Spaziale.*

Martedì 9 agosto ore 21:00

“E pare stella che tramuti loco”

Spettacolo sotto la cupola del Planetario in compagnia di Paolo Morini

*Seguendo le stelle cadenti di agosto, non solo nel loro moto veloce attraverso i nostri cieli, ma anche lungo i passi che hanno segnato nella storia, ci ritroveremo a dipanare un racconto che parla ai nostri intelletti e anche ai nostri cuori.*

Lunedì 29 agosto, ore 10:00

Alla scoperta del cielo

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni

(attività adatta a bambini a partire dai 5 anni)

*Sotto la cupola del planetario andremo a cercare le costellazione tipiche del cielo estivo*

Martedì 30 agosto, ore 21:00

Scopriamo il cielo d’autunno

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Claudio Balella

*L’estate sta finendo e iniziamo a osservare il cielo d’autunno e le sue curiosità.*

Quest’estate ci trovate anche…

Sabato 9 luglio, ore 21:00

Osservazione al Circolo Nautico del Savio di Lido di Classe

per informazioni contattare 338 306 8738

Venerdì 5 agosto, ore 21:00

Osservazione al Bagno Rosa di Lido di Classe

per informazioni contattare 349 368 9270

Mercoledì 10 agosto, ore 21:00

Osservazione della Luna e dei Pianeti nella notte di San Lorenzo al Bagno Singita di Marina di Ravenna

E inoltre Mercoledì 13 e Giovedì 14 luglio: “La Superluna di luglio”; Venerdì 12 agosto: “La Luna piena e i grandi pianeti del Sistema Solare”, alle ore 21:00, tre serate di “Concerti al Plenilunio”, osservazione della Luna e del cielo estivo accompagnati da splendida musica dal vivo; seguiteci sui nostri social per dettagli e posizioni.

In caso di maltempo, per quanto riguarda le osservazioni, vi daremo comunicazione sui nostri social per eventuali date alternative.

Tutte le attività sono organizzate e svolte da A.R.A.R., Associazione Ravennate Astrofili Rheyta, che gestisce il Planetario di Ravenna in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura.

Per informazioni e prenotazioni:

PLANETARIO DI RAVENNA

Viale Santi Baldini 4/a – 48121 Ravenna

tel. 0544 62534 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30

email: info@arar.it

www.arar.it

www.planetarioravenna.it

fb: A.R.A.R. – Associazione Ravennate Astrofili Rheyta

fb: Planetario di Ravenna