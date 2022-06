Gli appuntamenti di giugno al Circolo Aurora, dal “Brazil” al Marocco

Proseguono gli appuntamenti organizzati dal Circolo Aurora, con lo scopo di fornire iniziative partendo dal cibo (che, all’Aurora è inteso di per se cultura), con attività sia in ambito gastronomico, musicale, teatrale, presentazione di libri, corsi di recupero per astemi, dibattiti, convegni, formazione, viaggi e visite ai produttori. Il circolo si trova in Via Ghibuzza a Ravenna.

Borion’s Music Studios

Mercoledì 22 giugno alle 21 Brazil in Jazz – LoShoro. La più antica e classica canzone popolare brasiliana interpretata da Barbara Piperno (voce e Flauto Traverso) e Marco Ruviarom (chitarra). Con questo ultimo appuntamento la rassegna musicale “Parole e musica” del Borion’s m.s. va in vacanza e riprenderà dopo l’estate. La rassegna ha come titolo “passeggiando lungo le strade del Jazz”, una musica suggestiva in un ambiente altrettanto suggestivo, quello del lussureggiante giardino del Circolo.

Inizio alle 20,30 / 21,00 con una apericena all’insegna della buona musica, del buon cibo, del buon vino o di una buona birra. Costo €. 30,00 che comprende cibo e musica, bevande escluse: Tagliere di Salumi e Formaggi con piadina, Caponata, Involtini di melanzane con Salsa di pomodoro Fresco e Ricotta Salata, Tabulé di Verdure, Panelle, Verdure grigliate, Salsiccia e Peperoni, Frittata di Zucchine, Brasato di Mora con patate al forno, Gramigna con salsiccia. E per finire Zuppa Inglese. Gradita la prenotazione : 0544/262989 / 333 9588835

Sorsi di Salute

Tutti i giovedì appuntamento dalle ore 18,00 nel giardino segreto che apre le porte per un aperitivo accompagnato da cibi dal mondo a cura ed in collaborazione con lady Chef Rosella Mengozzi ed Elena di Tea & Coffeee House.

L’appuntamento di giovedì 23 giugno avrà come tema il Marocco con brochettes di pollo speziato, insalata di carote marocchina, beghrir (crepes mille bolle) con yogurt casalingo e miele, riso aromatizzato. Nell’aperitivo avremo la novità di un cocktail nuovo alla menta. Costo €. 20,00 Per info e prenotazioni chiama il 348 1539975

La Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna in festa, 24/25/26 giugno

Per queste giornate il Circolo Aurora rimarrà chiuso e si trasferirà a Marina di Ravenna con uno spazio dedicato dove potrete venirci a trovare ed assaggiare le nostre proposte con la cozza selvaggia.

Per maggiori informazioni www.circoloaurora.it / face book / Istagram. Ingresso riservato ai soci aics con possibilità di richiedere la tessera in loco

Si può prenotare uno spazio esclusivo per cerimonie, compleanni, anniversari, team building e per tutto ciò che ti rende felice in compagnia.