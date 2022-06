In uscita “Mille Volte Buona Notte”, brano che anticipa il nuovo album del compositore romagnolo Michele Fenati

In uscita “Mille Volte Buona Notte”, brano che anticipa il nuovo album di inediti dell’autore e compositore romagnolo Michele Fenati, nato a ad Alfonsine ma da sempre residente a Voltana.

Fenati è conosciuto al grande pubblico per aver tradotto in chiave classica, brani popolari di grande successo, creando una veste originale in bilico tra musica colta e musica popolare.

A Vienna, Linz, Augsburg, Praga, Klagenfurt, Breslavia i suoi concerti hanno visto sempre il tutto esaurito. Centinaia di città, in piazze e teatri, hanno accolto il concerto di Michele Fenati in questi anni, sempre con formazione voce e chitarra, pianoforte e clavietta, violino e violoncello. Anche la televisione ha dato spazio al cantautore romagnolo: Radio24 – Il sole 24 ore, con quattro brani in diretta nazionale, prima del tour europeo, “L’Italia in diretta” su Rai 2 e “Buongiorno Regione” su Rai 3.