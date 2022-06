Allo Stadio Bruno Neri di Faenza domenica 26 giugno il 65° Palio: tutte le informazioni utili

Manca poco alla partenza della 65^ edizione del Palio che si disputerà domenica 26 giugno allo Stadio “Bruno Neri”. Il programma della giornata prevede alle 16 il ritrovo in Piazza del Popolo del corteo storico composto dai figuranti del Gruppo Municipale e dei cinque Rioni faentini. Alle 16.30 il corteo si muoverà poi dalla piazza percorrendo corso Mazzini per raggiungere il campo di gara, lo Stadio Bruno Neri. I cavalieri a scendere in campo saranno Luca Innocenzi per il Borgo Durbecco (che presterà giuramento in Piazza del Popolo intorno alle 16.30, prima della partenza del corteo verso il campo di gara), Sergej Sissa per il Rione Giallo, Matteo Tabanelli per il Rione Nero, Matteo Rivola per il Rione Rosso e Marco Diafaldi per il Rione Verde. Il corteo storico farà il suo ingresso allo Stadio intorno alle 18 aperto dal Gruppo Municipale e seguito dai figuranti dei cinque Rioni ordinati secondo il piazzamento del Palio del 2021. Prima dell’avvio della giostra verranno premiati la migliore figura femminile, il miglior Araldo e il migliore figurante. In caso di maltempo il Palio sarà rinviato domenica 3 luglio, con gli stessi orari.

Ordinanza del Sindaco: le indicazioni per lo Stadio Bruno Neri

In occasione del Niballo-Palio di Faenza è vietato l’accesso o l’introduzione all’interno dell’impianto sportivo in cui si tengono le manifestazioni di:

– animali, eccetto quelli coinvolti nella manifestazione nonché i cani al seguito delle persone diversamente abili e i cani in dotazione a forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco (nell’esercizio dell’attività istituzionale);

– oggetti in vetro o metallici contundenti, caschi, lattine, bottiglie o qualsiasi altro oggetto contundente o che possono nuocere all’integrità o alla sicurezza delle persone di qualsiasi genere e natura o di quant’altro possa nuocere al decoro urbano e all’igiene.

Come per tutte le manifestazioni del Niballo-Palio di Faenza, è vietato l’utilizzo di fumogeni durante gli eventi in calendario.

Modifiche alla viabilità

Si segnalano le modifiche alla viabilità previste in città per la giornata del 26 giugno per consentire il passaggio del corteo storico: saranno vietate la circolazione e la sosta in corso Mazzini, via Oberdan (da via Medaglie d’Oro fino a via Giovanni XXIII), via Medaglie d’Oro nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Mazzini e il civico 9 e piazzale Pancrazi (prime due file di box di sosta lato Ravenna dall’intersezione con via Medaglie d’Oro fino alla corsia di accesso nel piazzale proveniente da via Oberdan, eccetto autorizzati, prime due file di box di sosta lato Ravenna dalla corsia di accesso nel piazzale proveniente da via Oberdan fino al parco Bucci e nei box di sosta riservati a cicli e motocicli situati in prossimità dell’accesso pedonale e carrabile del parco Bucci). Sarà inoltre sospesa temporaneamente la circolazione e vietato il transito nelle aree interessate dal passaggio dei cortei storici dalle sedi rionali verso Piazza del Popolo, limitatamente alla durata del loro trasferimento.

Prevendite dei Biglietti e App segnapunti

I biglietti sono acquistabili online sul sito www.vivaticket.com o nei loro punti vendita autorizzati e alla biglietteria dello Stadio nel giorno della giostra dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio a partire dalle 15.

Per seguire l’andamento delle gare è possibile scaricare gratuitamente l’App “Niballo Palio di Faenza” dagli store online: un modo facile e veloce per restare sempre aggiornati durante la giostra e, scaricando l’ultima versione aggiornata, scoprire i tempi delle tornate in tempo reale. Lo strumento digitale rappresenta un’alternativa alle schede tornate cartacee che saranno come sempre disponibili allo Stadio.

Focus: speciale di Teleromagna sul Palio

Teleromagna dedicherà al Palio di Faenza lo speciale di “Focus”. In studio Benedetta Diamanti, coordinatore organizzativo delle manifestazioni del Niballo-Palio di Faenza e il presidente della Commissione Sanitaria Alessandro Spadari, docente dell’Università di Bologna, che assieme a conduttore Fausto Fagnoni presenteranno un approfondimento della durata di 30 minuti. “Focus” andrà in onda venerdì 24 giugno alle 8.30 e alle 17.30 su Teleromagna (canale 14) e su TR24 alle 16.30, sabato 25 giugno alle ore 17.30 su Teleromagna e su TR24 alle 12.30 e alle 22.30 e domenica 26 giugno su TR24 alle 23.

Diretta streaming, diretta TV e repliche

La giostra verrà trasmessa a partire dalle 17.50 in diretta streaming sui canali ufficiali del Palio (YouTube, FB e sito www.paliodifaenza.it), sul canale FB di FaenzaWebTv e in diretta su Teleromagna (canale 14) dalle 17.55. La replica televisiva verrà trasmessa nel corso della prossima settimana (la data verrà comunicata a breve) sempre sul canale14.