Degustazione di Vermouth romagnoli in piazza Nenni con la condotta Slow Food di Faenza e Brisighella

La condotta Slow Food Faenza e Brisighella assieme a Tempi di Recupero e Un Valzer di Eventi organizzano la Magica serata sui vermouth romagnoli, elisir di Romagna. L’appuntamento è per venerdì 24 giugno alle 19 in piazza Nenni a Faenza.

I protagonisti saranno Carlo Catani, Gianluca Castellari e soprattutto gli straordinari prodotti di Baldo Baldinini.

L’evento prevede una degustazione di diversi tipi di coctails preparati con vermouth e bitter prodotti in Romagna creati da Baldo Baldinini, detto “naso romagnolo”, esperto di infusione di preparati per Vermouth e Bitter che vedrà interpretare in chiave moderna i grandi classici e le nuove tendenze.

Sono previsti due percorsi e una proposta all inclusive.

Ogni percorso prevede 3 degustazioni:

– PERCORSO DEGUSTAZIONE I CLASSICI

2 MI.TO. (MILANO-TORINO) realizzato con 2 differenti Vermouth e lo stesso Bitter

1 BRONX rivisitato con agrumi bruciati realizzati con:

VERMOUTH BIANCO (Calonga)

VERMOUTH ROSSO 721 (Dibaldo)

UN BITTER (Dibaldo)

GIN DRY AG 107,86 (Dibaldo)

– PERCORSO DEGUSTAZIONE SPRITZ E CREATIVITÀ

2 SPRITZ realizzati con i 2 Vermouth e i Frècc (bevande fermentate) di Wilden Herbal

1 BRONX rivisitato con agrumi bruciati realizzati con:

VERMOUTH BIANCO (Calonga)

VERMOUTH ROSSO 721 (Dibaldo)

UN BITTER (Dibaldo)

GIN DRY AG 107,86 (Dibaldo)

– PROPOSTA ALL INCLUSIVE

2 MI.TO. (Milano Torino)

2 Spritz

1 Bronx.

Sarà possibile l’acquisto di bicchieri in ceramica realizzati da artiste faentine per celebrare un Valzer di eventi. Le persone in possesso dei bicchieri avranno diritto ad uno sconto sui differenti percorsi scelti. Non è necessaria la prenotazione. Uniche regole: alta qualità e curiosità.