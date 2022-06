Servizio Civile e VolontaRomagna: 25 i volontari selezionati a Ravenna

In questi giorni è stato pubblicato il bando regionale relativo all’Emilia-Romagna per il Servizio Civile. Un’opportunità locale, per tutti i ragazzi dai 18 ai 29 anni che si vogliono impegnare in una delle tante attività che le associazioni svolgono.

Gli organizzatori affermano che con il Servizio civile si diventerà cittadino attivo, impegnandosi in prima persona in progetti di assistenza, tutela patrimonio artistico e culturale, conservazione biblioteche e animazione culturale verso i minori.

Sono stati pubblicati 3 avvisi provinciali: nella provincia di Forlì-Cesena per la selezione di 50 volontari; 25 a Ravenna e 12 a Rimini.

VolontaRomagna Odv, ente accreditato è titolare di 3 progetti presenti nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda a pena d’esclusione, entro e non oltre le ore 23,59 del 13/07/2022.

Per i 3 co-progetti a titolarità VolontaRomagna ODV, la domanda può essere inviata: via mail a associazione@volontaromagna.it; alessandra.malmesi@volontaromagna.it oppure tramite raccomandata A/R (attenzione: non fa fede il timbro postale!): a VolontaRomagna Odv – Viale Roma 124 – 47121 Forlì (FC)

Il bando, i progetti e la modulistica sono scaricabili dal sito www.volontaromagna.it

Per informazioni: Alessandra Malmesi: 0543/36327 – alessandra.malmesi@volontaromagna.it