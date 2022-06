Ieri 24 giugno è stata inaugurata la Festa della Cozza di Marina di Ravenna che continua fino a domani domenica 26 giugno. Dopo un periodo di stop forzato a causa della pandemia, quest’oggi nell’ambito della festa è tornata la gita Gita in Mare alle piattaforme. Un’affascinante escursione curata da ENI (ricordiamo che l’iniziativa viene realizzata anche grazie ai contributi nell’ambito del IX accordo di collaborazione tra Eni e Comune di Ravenna) per apprezzare la ricchezza di un ambiente marino da cui si ricavano le gustose cozze selvagge. Le imbarcazioni in gita quest’anno sono state affiancate dal gommone di CESTHA che ha liberato 2 tartarughe marine dopo le cure prestate nel centro di recupero di Marina di Ravenna (nella foto il gommone).

Dopo il ritorno in mare delle tartarughe e la raccolta delle cozze da parte dei pescatori di La Romagnola e Nuovo Conisub, durante la navigazione i partecipanti degustano le mitiche cozze preparate dai cuochi delle cucine di bordo. Fra i partecipanti alla gita di quest’anno anche il neo Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa (nella foto).

Anche quest’anno i posti disponibili – che sono sempre limitati – sono andati subito a ruba: a chi non è riuscito ad accedere all’escursione non resta che tentare il prossimo anno.

La Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna è un’eccellenza del nostro mare e del territorio, è una delle più pregiate in Italia ed è protagonista indiscussa per il nono anno di un lungo weekend dedicato alla gastronomia di mare e all’ambiente, che si tiene a Marina di Ravenna e in tutto il territorio ravennate – venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno – nel periodo clou della raccolta dei mitili, che crescono spontaneamente in mare aperto, grossi, genuini e gustosi, alla base delle piattaforme in Adriatico.

La festa ha lo scopo di valorizzare a fini economici, turistici, gastronomici e ambientali questo prodotto identitario del nostro mare, con la collaborazione delle cooperative dei cozzari e di circa 60 ristoranti del territorio – dai Lidi di Ravenna a Ravenna città – che inseriscono quest’anno le Cozze Selvagge di Marina di Ravenna nei loro menù. Anche la grande distribuzione e diverse pescherie aderiscono al progetto, con l’impegno di promuovere sui loro banchi del pescato le Cozze Selvagge di Marina di Ravenna.

Il centro della manifestazione nella tre giorni della festa è rappresentato dall’area del bacino pescherecci – fra Molo Dalmazia e l’ex Mercato del Pesce – a Marina di Ravenna, dove si terranno incontri e degustazioni, e dove alcuni stand proporranno al pubblico le Cozze Selvagge. Gli stand saranno gestiti da:

AGEOP e Associazione Ristoratori Ravennati

Amarissimo Cala Celeste

Circolo Aurora Osteria & Cultura

Ristorante del Mercato Coperto Ravenna

Pescatori delle due cooperative dei cozzari di Marina di Ravenna

IL PROGRAMMA DELLA FESTA SABATO 25 E DOMENICA 26 GIUGNO

Alle ore 17:30 nell’Atrio del Mercato del Pesce incontro sul tema “Filiera e mercato del pescato. Dove si trova la Selvaggia di Marina di Ravenna?” Partecipano Giacomo Costantini, Assessore agricoltura e pesca del Comune di Ravenna, Sauro Alleati, presidente Cooperativa La Romagnola; Patrizia Masetti, AGC Agrital Emilia Romagna; Massimo Bellavista, Responsabile pesca acquacoltura Emilia-Romagna Legacoop Agroalimentare; Simone D’Acunto, direttore CESTHA Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat; Mauro Zanarini, Responsabile pesca Slow Food Ravenna; Sabrina Patuelli, Responsabile acquisti ittici di COOP Alleanza3.0.

Alle ore 18:30 nell’Ex Sala Aste del Pesce Happy hour con le tartarughe. Il pasto serale delle tartarughe, ospiti speciali in cura presso il CESTHA (Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat).

Alle ore 18:45 nell’Atrio del Mercato del Pesce la Selvaggia di Marina di Ravenna interpretata dallo chef Cristiano Amato. Degustazione della cozza di Goro con lo chef del Ristorante Aurora di Ravenna.

DOMENICA 26 GIUGNO – Alle ore 12,30 Pranzo in Pialassa: incontro conviviale nel Padellone (Capanno del Paradiso n. 90) nella Pialassa Baiona con i prodotti della valle, organizzato da Slow Food Ravenna con lo staff di cucina della condotta, cuoco Pierangelo Orselli.

Alle ore 18:30 nella Ex Sala Asta del Pesce Happy hour con le tartarughe. Il pasto serale delle tartarughe, ospiti speciali in cura presso il CESTHA.

Alle ore 18:45 nell’Atrio del Mercato del Pesce la Selvaggia di Marina di Ravenna interpretata dallo chef Mattia Borroni del Ristorante Alexander di Ravenna.

La manifestazione è promossa da Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità e da Slow Food Condotta di Ravenna e vede il patrocinio e il contributo del Comune di Ravenna, il patrocinio della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna, della Camera di Commercio di Ravenna, di AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori e del Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia-Romagna. Alla manifestazione collaborano Confesercenti, Confcommercio, Legacoop Romagna e AGCI, le cooperative dei pescatori La Romagnola, Nuovo Conisub, e ancora Ulisse, Romagna Acque e la Pro Loco di Marina di Ravenna.

INFO: lacozzadiravenna.it