È in corso in questi giorni il varo delle travi di impalcato del nuovo ponte sullo scolo consorziale Tratturo di via Runzi a Voltana, demolito e ricostruito con un finanziamento di 260 mila euro della legge di Bilancio 2020 al capitolo finanziamenti per i Comuni per interventi di sviluppo territoriale sostenibile, poi confluito nel PNRR e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Next Generation EU.

Si valuta di completare e collaudare il nuovo ponte e riaprirlo alla fruizione nel corso dell’estate. I lavori, la cui direzione è dell’Ufficio Tecnico del Comune, sono eseguiti dalla ditta Zini Elio s.r.l. di Imola che ha realizzato una struttura in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso per rispondere ai requisiti richiesti dalla recente normativa tecnica delle costruzioni in materia sismica. Dopo il varo delle travi nei prossimi giorni verrà eseguito il getto di completamento dell’impalcato. A seguire la posa del pacchetto stradale e le opere di finitura.

“Sappiamo che la riapertura del ponte è molto attesa da tutti i frontisti proprietari dei terreni coltivati nella zona – spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori – . La Ditta che sta eseguendo i lavori ha proposto delle migliorie che hanno reso necessaria una nuova progettazione con un modesto allungamento dei tempi ma siamo certi che il risultato finale ci confermerà che ne è valsa la pena”.