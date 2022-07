Faenza, una passeggiata in centro con i cani in favore di Enpa

Dopo tre anni di assenza per colpa della pandemia, torna la a Faenza “Sgambata Badiali x Enpa”, una passeggiata in centro organizzata da Pet Shop Biadiali in collaborazione con Enpa Faenza per i cani e i loro “amici a due zampe” a sostegno dell’Ente nazionale protezione animali.

L’appuntamento è per martedì 5 luglio in piazza del Popolo. Alle 20.30 è fissata la partenza per la sgambata di 2,3 chilometri nelle vie del centro. Per i partecipanti è obbligatorio il pettorale, che sarà fornito dall’organizzazione, mentre i cani devono essere obbligatoriamente tenuti al guinzaglio fisso (non a strozzo). A metà del percorso è previsto un punto di ristoro e all’arrivo sempre in piazza del Popolo ci sarà la consegna di gadget, buoni sconti e campioni di cibo omaggio, nonché un attestato di partecipazione. Il costo dell’iscrizione è di 5 euro e l’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a Enpa Faenza per il sostegno delle sue attività di cura e difesa di tutti gli animali.

Per passare una serata piacevole in compagnia del proprio cane e di altri amici basta iscriversi alla “Sgambata Badiali x Enpa” durante gli orari di apertura del negozio Badiali Pet Food (via Cittadini 2, Faenza), oppure fino a qualche minuto prima della partenza nello stand Enpa di piazza del Popolo. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.badialipetfood.it o www.rifugiodelcanefaenza.org, oppure sulla pagina Facebook “Rifugio del Cane E.N.P.A. Faenza”.