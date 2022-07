Bagnacavallo: il 6 luglio continua la Festa dei vicini, appuntamento in via Mascagni

Proseguono, dopo l’appuntamento di venerdì 1 luglio in via Nazario Sauro, le feste dei vicini a Bagnacavallo, alle quali hanno partecipato finora oltre 550 persone. La prossima festa è in programma mercoledì 6 luglio in via Mascagni; seguirà venerdì 15 via Amendola e, in agosto, giovedì 25 via Abbadesse. Le feste dei vicini sono ritrovi conviviali in strade, parchi e giardini per festeggiare il piacere di stare assieme fra tavole imbandite, animazioni e chiacchiere.

Le precedenti feste si sono svolte a Bagnacavallo nelle vie Beltrami il 15 giugno, Lombardia il 19, della Fiera il 22 e nel Parco della Pace il 23 giugno. Venerdì 24 giugno, giornata ufficiale della festa, ci sono stati appuntamenti nelle vie Matteotti e Sillaro, nel Parco di via Cadorna e nel Parco dei Giusti Bagnacavallesi, mentre venerdì 1 luglio è stata appunto la volta di via Nazario Sauro. Per quanto riguarda le frazioni, le feste sono state ospitate alla Cà di Pré di Villa Prati il 16 giugno e in via Servidei a Rossetta il 24.