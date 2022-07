A Conselice installati nuovi giochi nei parchi per 60mila euro 

Si sono concluse le attività di installazione di attrezzature ludiche nei parchi del Comune di Conselice. Nel parco “Falcone e Borsellino” di Lavezzola sono stati montati giochi per i più piccoli, dai 2 ai 4 anni; nel parco di via Vivaldi è ora presente una nuova altalena.

La seconda tranche di lavori ha portato all’installazione nel parco “Bourgoin Jallieu” di Conselice di un nuovo castello, un’altalena a cestone adatta anche per bambini con disabilità e tre bacheche gioco interattive. Presso l’area verde in località Frascata sono stati installati un’altalena, uno scivolo e due giochi a molla.

«Grazie a questi interventi le aree verdi del nostro territorio saranno ancor più accessibili, anche per i bambini con disabilità – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici e patrimonio Gian Franco Fabbri – è fondamentale che i nostri figli possano giocare all’aria aperta in un contesto sicuro e su misura per loro»

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Sarba SpA di Fossoli (MO) per un costo complessivo di 60mila euro.