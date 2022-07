Porto Corsini. Le opposizioni unite contro il “cancello chiuso”. Crocieristi costretti a percorrere più di un 1km a piedi per accedere alle spiagge

“I crocieristi invece di poter accedere direttamente alle spiagge percorrendo un parcheggio ed un cancello, su un totale di 200mt circa, sono ancora costretti ad aggiungere a quella distanza un altro chilometro per via di un cancello in fondo al parcheggio chiuso”. Sono i partiti dell’opposizione, in una nota a firma congiunta, a segnalare il disagio vissuto dai croceristi che sbarcano a Porto Corsini.

“Non è servita la mediazione con le controparti, Autorità Portuale e il responsabile del terminal crociere: AP per lo meno è stata disponibile al dialogo nonostante il loro parere negativo riguardo l’apertura di quel cancello;invece il responsabile del terminal crociere ad oggi non ha ancora risposto al nostro appello.” spiegano

Le motivazioni di AP riguardano dinamiche di sicurezza, ovvero secondo loro i pedoni, anche con un percorso fatto con jersey, resterebbero esposti al pericolo durante il tragitto a piedi dalla nave al cancello. AP ha promesso già per la prossima stagione un percorso in sicurezza durante i cantieri per la costruzione del parco marittimo.

“Ovviamente non possiamo accettare queste motivazioni perché oggettivamente sovradimensionati rispetto l’oggettività della situazione e non si può nemmeno aspettare un altro anno visto la precaria situazione degli esercenti balneari in bilico fra crisi economica e l’interpretazione funesta della bolkestein in Italia concludono dall’opposizione -. I balneari devono incassare quest’anno e i croceristi godersi le spiagge in logica e comodità, attendiamo quindi una risposta celere dal gruppo RCCP”.