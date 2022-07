Spettacolo e tradizione al Museo della Vita Contadina in Romagna di San Pancrazio: annullato l’evento del 22 luglio

Due eventi all’insegna della tradizione presso il Museo della Vita Contadina in Romagna (via XVII Novembre, 2/A), organizzati dall’Associazione culturale “La Grama”, in collaborazione con il Comune di Russi.

Annullato per cause di forza maggiore e rimandato a data da destinarsi l’evento di venerdì 22 luglio, con Daniele Cristofori e Giancarlo Battilani.

Venerdì 29 luglio, sempre dalle 21, il Museo ospiterà un’altra serata speciale: “Us ciacara neca in rumagnol”, che prevede un’intervista e una recita con il poeta e attore Andrea Contarini e a seguire la commedia dialettale “E’ fidanzamet dla gaia”, portata in scena dai Teatranti Qui De Baroni del Centro Sociale Bosco Baronio di Ravenna con la regia di Marco Sassatelli e la direzione di scena di Maria Grazia Missiroli.

Agli eventi sarà possibile accedere nel rispetto delle vigenti norme Anti-Covid.